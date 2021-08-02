"Файне місто" под угрозой: мэр Тернополя возмущен антихристианским выступлением на фестивале

Мэра Тернополя разгневал выступление польской группы Batushka на "Файному місті". Сергей Надал выступил против любых антихристианских проявлений. Так, судьба масштабного музыкального фестиваля оказалась под вопросом.

Эмоциональную реакцию на скандал вокруг "Файного міста" Сергей Надал опубликовал на личных страницах в социальных сетях. Он завил, что категорически против проведения антихристианских мероприятий в Тернополе.

Важно "Пропаганда богохульства и оккультизма": в сети жалуются на фестиваль "Файне місто"

Недопустимо, чтобы доброе имя Файного міста очерняли языческими мессами,

– написал Сергей Надал.

Он пообещал выяснить ситуацию – провести разговор с руководством "Файного міста" с участием правоохранительных органов. Более того, мэр Тернополя обратился к организаторам музыкального фестиваля с требованием "извиниться перед тернополянами за антихристианские действия".

Сейчас Сергей Надал видит два варианта дальнейшей судьбы "Файного міста":

или организаторы обязуются проводить фестиваль без антихристианских групп, символов и российских артистов;

или мероприятие не будут проводить вообще.

"Наш город Тернополь славится своими христианскими ценностями, семейными традициями. Мы не позволим осквернять, поносить, насмехаться над нашей религией", – добавил Сергей Надал.

Фестиваль "Файне місто" не впервые разгневал мэра Тернополя. В июле он обращался в СБУ с просьбой проверить законность приезда в Украину российских групп – Louna, "Порнофильмы", Wildways, Anacondaz. Все они получили разрешение на въезд.

В комментариях к публикации Сергея Надала развернулась настоящая дискуссия. Не все пользователи фейсбука разделяют позицию мэра.

Одни отмечают, что городскому совету стоило бы заранее поинтересоваться программой фестиваля, а не "махать кулаками после драки". Другие же утверждают, что мэр Тернополя не может привлечь к ответственности организаторов "Файного міста":

"На каком основании будет проводиться разговор с участием правоохранительных органов? На фесте были правоохранительные органы и полиция. Они должны мгновенно реагировать на нарушения законодательства или преступления";

"Закон-то говорит о запрете каких верований? Какая статья?";

"При участии "правоохранительных органов" , потому что что? У нас теперь религиозные взгляды или их отсутствие являются противозаконными?";

"Мэру надо было бы прочитать Конституцию. И жить по ней";

"Там не нарушили ни одного закона, а вот мэр не отделяет религию от власти, чем нарушает закон".

Скандал с фестивалем "Файне місто"

Возмущение общественности вызвало выступление польской группы Batushka, которое состоялось с элементами церковных и литургических обрядов. В частности, участники коллектива вышли на сцену в черных рясах.

В социальных сетях выступление назвали богохульством и нарушением "прав и чувств верующих христиан". Представители "Файного міста" всячески избегают скандала, удалив с фейсбук-страницы фото с выступления Batushka, и не дают никаких комментариев.