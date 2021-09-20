Фагот впервые рассказал, почему у них с Навроцкой до сих пор нет детей

Участник "Танцев со звездами" Фагот почти 12 лет в отношениях с дизайнером Ольгой Навроцкой. За это время они не поженились и не завели детей. Хочет ли певец во второй раз стать папой, узнавайте далее.

В 3 выпуске "Танцев со звездами" участники рассказали о годе, который изменил их жизнь. Для Фагота из группы "ТНМК" таким годом стал 2010, когда на свет появился его сын Никита. Еще 11 лет назад он признавался, что хочет второго ребенка.

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Первенца музыканту родила тележурналистка Анастасия, с которой у него был роман, но жениться не собирался. Тогда звезда уверял, что будет полноценным отцом для сына.

"Год, который изменил мою жизнь, – год, когда родился сын. Все в голове изменилось. Я присутствовал на родах, перерезал пуповину, я его увидел раньше, чем мама", – вспомнил Фагот.

Сейчас Никите 11 лет. Звездный отец старается поддерживать его финансово и посвятил ему свое участие в "Танцах со звездами". Тогда как с Ольгой Навроцкой совместных детей у Фагота нет. Уже 12 лет они оба мечтают о пополнении, однако 47-летней дизайнерше не удается забеременеть.

Мне хочется еще детей, это прикольно. С Олей мы пытались, но не случилось. Есть банальные нюансы по женскому здоровью,

– впервые заявил Фагот.



Фагот с любимой Ольгой Навроцкой / Фото с инстаграма дизайнера

, Фагот и Ольга Навроцкая не в браке. Во 2 выпуске "Танцев со звездами" музыкант признавался, что принципиально не делает предложение любимой, потому что "предложение может все разрушить".

Об 11-летнем Никите Фагот рассказывает крайне редко. В октябре прошлого года он признался, что у него идеальные отношения с сыном – они проводят каникулы за рубежом, развлекаются и тренируются вместе.