"Скоро": Евровидение проведут в Латинской Америке

Организаторы Евровидения заявили, что планируют расширять пределы проведения конкурса. Поэтому его проведут в Латинской Америке.

Теперь международный конкурс пройдет не только в Европе. Совсем скоро организаторы порадуют поклонников на другом континенте.

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Евровидение состоится в Латинской Америке

Согласно рейтингам, наибольшее количество поклонников песенного конкурса проживает в Аргентине, Бразилии, Чили и Мексике. Потому организаторы планируют провести Евровидение в одной из этих стран. В каком году конкурс стартует в Латинской Америке и больше подробностей о новом формате пока неизвестно.

Песенный конкурс Евровидение в Латинской Америке! Скоро!

– сообщили на официальной странице конкурса в инстаграмме.



Евровидение проведут в Латинской Америке / Фото с инстаграмма конкурса

Евровидение и Украина

Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022, поэтому в следующем году конкурс должны были принимать мы. Однако организаторы заявили, что это невозможно, поскольку в стране идет война.

Европейский языковой союз предложил провести конкурс в Великобритании, которая в этом году заняла второе место.

Однако Украина с таким решением не согласна. Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Украина честно одержала победу, а ее просто поставили перед фактом, что Евровидение будет в другой стране, без возможности обсуждения других вариантов.

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