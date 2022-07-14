"Скоро": Евровидение проведут в Латинской Америке
Источник:инстаграмм Евровидение
Организаторы Евровидения заявили, что планируют расширять пределы проведения конкурса. Поэтому его проведут в Латинской Америке.
Теперь международный конкурс пройдет не только в Европе. Совсем скоро организаторы порадуют поклонников на другом континенте.
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Евровидение состоится в Латинской Америке
Согласно рейтингам, наибольшее количество поклонников песенного конкурса проживает в Аргентине, Бразилии, Чили и Мексике. Потому организаторы планируют провести Евровидение в одной из этих стран. В каком году конкурс стартует в Латинской Америке и больше подробностей о новом формате пока неизвестно.
Песенный конкурс Евровидение в Латинской Америке! Скоро!
– сообщили на официальной странице конкурса в инстаграмме.
Евровидение проведут в Латинской Америке / Фото с инстаграмма конкурса
Евровидение и Украина
- Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022, поэтому в следующем году конкурс должны были принимать мы. Однако организаторы заявили, что это невозможно, поскольку в стране идет война.
- Европейский языковой союз предложил провести конкурс в Великобритании, которая в этом году заняла второе место.
- Однако Украина с таким решением не согласна. Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Украина честно одержала победу, а ее просто поставили перед фактом, что Евровидение будет в другой стране, без возможности обсуждения других вариантов.
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- Борис Джонсон выразил надежду, что Украина может принять Евровидение в 2023 году. Великобритания попросила оргкомитет Евровидения снова обратить внимание на Украину.