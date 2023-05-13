В желтом платье с декольте: Юлия Санина покорила образом в финале Евровидения-2023

В субботу, 13 мая, мир узнает имя нового победителя Евровидения-2023. Для гранд-финала в Ливерпуле ведущая Юлия Санина подобрала ошеломляющий образ от украинского бренда. На ней ярко-желтое платье.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина – единственная ведущая Евровидение-2023 от Украины, которую Великобритания проводит от нашего имени. Над ее образами колдуют лучшие стилисты, однако в финале песенного конкурса в Ливерпуле она предстала уже не в образе рок-дивы, передает 24 Канал.

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Образ Юлии Саниной в финале Евровидения-2023

Для выхода 13 мая Юлию Санину одели в желтое платье, которое эффектно подчеркнуло фигуру. По всей длине наряд расшит стразами, а зону декольте украшает фигурная многослойная вставка. Волосы певицы собрали в изысканную прическу, а украшения подобрали золотые – серьги и кулон в форме сердца.

С британской певицей Алишей Диксон, которая также ведет Евровидение-2023 с первого полуфинала, они "сложили" украинский флаг. Соведущая Юлии Саниной надела блестящее вечернее платье синего цвета с разрезом до бедер и прозрачной вставкой в зоне декольте. Таким образом Великобритания в очередной раз напомнила, что конкурс проводит от нашего имени.

Образ Юлии Саниной в финале Евровидения-2023 / Скриншот из видео

Образ Юлии Саниной в финале Евровидения-2023 / Фото из инстаграма ведущей

Образ Юлии Саниной в финале Евровидения-2023 / Фото из инстаграма ведущей

Как Юлия Санина выглядела в полуфиналах Евровидения-2023