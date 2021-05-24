Оргкомитет Евровидения должен запретить Украине голосовать за Россию, – Игорь Кондратюк

В Роттердаме отгремело Евровидение-2021. Украина на конкурсе заняла почетное 5 место. А победу одержала Италия. Один из членов национального украинского жюри Игорь Кондратюк заявил, что нужно запретить голосовать за страну-агрессора.

Игорь Кондратюк опубликовал сообщение на личной странице в фейсбуке. Он отметил, что был членом национального жюри Евровидения-2021 от Украины, поэтому и не высказывался о выступлениях участников до окончания конкурса. Продюсер отметил вопрос, касающийся голосования на песенном конкурсе.

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Голосование Украины и России на Евровидении

Игорь Кондратюк призвал оргкомитет Евровидения запретить оценивать участников от страны-агрессора, а Россию лишить возможности голосовать за выступления украинских конкурсантов.

Я считаю аморальным оценивать что-либо или кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Лично для меня агрессор вне зависимости от вида соревнований всегда на последнем месте. Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы – никогда (говорю о тех, у кого есть мозги и честь),

– написал в публикации Кондратюк.

Добавим, профессиональное жюри от Украины не дало ни одного балла российской участнице. А вот телезрители из Украины оценили конкурсантку от страны-агрессора в 4 балла.

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Продюсер отметил, что Go_A – молодцы! Игорь не верил в победу украинского коллектива, однако был уверен, что песня SHUM – конкурентнее Solovei. Особенно Кондратюку понравились новая аранжировка, которая звучала в Нидерландах, и постановка номера, которая была одной из лучших.

"Группы браво, браво организаторам Нацотбора на Евровидение, браво жюри Нацотбора и телезрителям Украины, которые довольно неожиданно выбрали малоизвестную на то время Gо_A на Евровидение. Лучшее выступление группы от Украины!", – написал Кондратюк.

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Оценка других стран

Игорь поделился, что судил так, как чувствовал. Он честно и справедливо относился к выступлениям стран-участниц. Оценивал именно выступления, а не занимался геополитикой. Конечно, это не касается страны-агрессора.

Очевидно, что некоторые страны просто обменялись 12-ками. Некоторые сделали это традиционно, независимо от участника. Например, Кипр и Греция с 2003 года еще ни разу не оценили друг друга менее чем на 12 баллов,

– отметил Кондратюк.

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Продюсер добавил, что отсутствие оценки Литве от нашего жюри ничего не значит. Жюри оценивали выступление и песню конкурсанта, а не Литву. Поэтому оценка песни участника отнюдь не тождественна с оценкой государства.

Как гражданин Украины я уважаю и ценю поддержку Украины со стороны Литвы!

– подчеркнул Кондратюк.

Также продюсер вспомнил, как на Евровидении-2018 Литва не дала ни одного балла представителю Украины MELOVIN. Но это не значит, что тогда она не поддерживала Украину.

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"Украинское профессиональное жюри единственное из 39 национальных жюри, чья первая тройка лучших участников совпала с тройкой результатов Евровидения!", – добавил Кондратюк.