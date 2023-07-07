Евровидение-2024: стало известно, когда и в каком городе пройдет музыкальный конкурс

В 2024 году Евровидение будет проходить в Швеции, поскольку победительницей этого года стала певица Loreen. Теперь озвучили даты и место проведения музыкального конкурса.

Напомним, что Швеция в седьмой раз выиграла на Евровидении. В этом году победу одержала Loreen, она получила 583 балла.

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Где и когда состоится Евровидение-2024

Евровидение-2024 будет приходить в шведском городе Мальме. Он уже дважды принимал конкурс. Впервые это произошло в 1992 году после победы певицы Каролы, а во второй раз – в 2013, когда победу привезла Loreen, теперь будет в третий раз.

Также уже объявили даты проведения Евровидения-2024:

первый полуфинал пройдет 7 мая,

второй полуфинал – 9 мая

а грандиозный финал состоится 11 мая.

Напомним, что Евровидение-2023 прошло в Ливерпуле от имени Украины. Победительницей конкурса стала шведская певица Loreen, исполнившая песню Tattoo. Тем временем украинский коллектив TVORCHI с композицией Heart of Steel занял шестое место.

Напомним, что во время выступления украинцев Россия цинично обстреляла родной город музыкантов – Тернополь. Поэтому в грин-руме Андрей Гуцуляк показал табличку с надписью TERNOPIL, которая была месседжем за все города Украины, которые ежедневно обстреливают.