Букмекеры сделали первые прогнозы на Евровидение-2024: на каком месце Украина

Стали известны первые прогнозы букмекеров на песенный конкурс Евровидение-2024. И это несмотря на то, что из всех участвующих стран представителя назвала только Франция, Бельгия, Кипр и Греция. Остальные страны еще не объявили своих участников.

В 2024 году международный песенный конкурс Евровидение-2024 состоится в шведском городе Мальме. Ведь именно шведская исполнительница Лорин получила победу в прошлом году.

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Букмекеры высказали прогнозы по поводу лидеров Евровидения-2024

Таким образом, победу в песенном конкурсе в следующем году пророчат Израилю. Процент выиграть у них самый большой – 8%. Одинаковые шансы на второе место у Украины и Швеции – по 7%.

Четвертое место, по мнению букмекеров, может занять Италия с шансом выиграть в 6%, а вот на пятой строчке может оказаться Норвегия. Такая вероятность – 5%.

Далее в списке размещены Франция и Испания с 4%. Закрывают рейтинг Финляндия, Азербайджан и Нидерланды – по 3%.



Прогнозы букмекеров на Евровидение-2024 / Фото Eurovision world

Что известно о Евровидении-2024