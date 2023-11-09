Интересно, что певец в 2016 году принимал участие в песенном шоу The Voice: la plus belle voix и даже одержал победу. На сцене музыкального конкурса Евровидение он выступит с песней Mon Amour.

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Slimane представит Францию на Евровидении-2024

На песенном конкурсе артист споет на французском языке о любви. Композиция Mon Amour является посвящением всем тем, кто испытал глубокое чувство любви.

Slimane – Mon Amour: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024: что известно

После удивительной победы певицы Loreen Швеция будет принимать Евровидение в 2024 году. Музыкальный конкурс состоится в Мальме. Примечательно, что город уже в третий раз принимает выдающееся событие.

Также огласили даты проведения Евровидения-2024. Долгожданный музыкальный конкурс начнется с первого полуфинала 7 мая, после чего состоится второй полуфинал 9 мая. В конце концов, большой финал, в котором будет определен победитель, запланирован на 11 мая.

Кто уже объявил представителей