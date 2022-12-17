Нацотбор на Евровидение-2023: видео выступлений всех финалистов
17 декабря в Киеве прошел финал Национальный отбор на Евровидение-2023. За право представлять Украину на конкурсе в Ливерпуле сражались 10 вокалистов. Как они выступили – смотрите дальше.
Даже в войну Нацотбор состоялся. В целях безопасности его организовали в укрытии. В мае Украина выступит на Евровидении-2023, в который раз покажет свою смелость и устойчивость. 24 канал собрал выступления всех финалистов, которые представили конкурсные песни в прямом эфире.
Обратите внимание Нацотбор на Евровидение-2023: видеотрансляция финала
В этом году выступления финалистов оценивали зрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Впервые в истории жюри выбирали украинцы в приложении Дия. Такое же нововведение касается победителя Нацотбора – в приложении можно голосовать за фаворита среди финалистов. Для Евровидения-2023 артисты подготовили очень разные треки, каждый из которых по-своему особенный. Видео выступлений в этот вечер смотрите ниже.Не пропустите! Перед Нацотбором в рамках спецпроекта "На украинскую вечеринку в Британию" мы пообщались с финалистами. Артисты рассказали о своем отношении к проведению конкурса в Великобритании, конкурентов, песне и творческой жизни вне Евровидения.
Важно Как проголосовать за фаворита Нацотбора Евровидения: инструкция в деталях
Выступления финалистов Нацотбора на Евровидение-2023
Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: Moisei – I'm Not Alone
Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: OY Sound System – "Ой, тужу"
Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: DEMCHUK – Alive
Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR
Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: FIINKA – "Довбуш"
Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: KRUTЬ – "Колыскова"
Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: Tember Blanche – "Я вдома"
Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: Angelina – Stronger
Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: 2TONE – "Квитка"
Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: TVORCHI – Heart Of Steel