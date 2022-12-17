Нацотбор на Евровидение-2023: видео выступлений всех финалистов

17 декабря в Киеве прошел финал Национальный отбор на Евровидение-2023. За право представлять Украину на конкурсе в Ливерпуле сражались 10 вокалистов. Как они выступили – смотрите дальше.

Даже в войну Нацотбор состоялся. В целях безопасности его организовали в укрытии. В мае Украина выступит на Евровидении-2023, в который раз покажет свою смелость и устойчивость. 24 канал собрал выступления всех финалистов, которые представили конкурсные песни в прямом эфире.

Обратите внимание Нацотбор на Евровидение-2023: видеотрансляция финала

В этом году выступления финалистов оценивали зрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Впервые в истории жюри выбирали украинцы в приложении Дия. Такое же нововведение касается победителя Нацотбора – в приложении можно голосовать за фаворита среди финалистов. Для Евровидения-2023 артисты подготовили очень разные треки, каждый из которых по-своему особенный. Видео выступлений в этот вечер смотрите ниже.

Перед Нацотбором в рамках спецпроектамы пообщались с финалистами. Артисты рассказали о своем отношении к проведению конкурса в Великобритании, конкурентов, песне и творческой жизни вне Евровидения.

Важно Как проголосовать за фаворита Нацотбора Евровидения: инструкция в деталях

Выступления финалистов Нацотбора на Евровидение-2023

Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: Moisei – I'm Not Alone

Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: OY Sound System – "Ой, тужу"

Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: DEMCHUK – Alive

Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR

Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: FIINKA – "Довбуш"

Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: KRUTЬ – "Колыскова"

Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: Tember Blanche – "Я вдома"

Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: Angelina – Stronger

Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: 2TONE – "Квитка"

Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: TVORCHI – Heart Of Steel