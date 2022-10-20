Евровидение-2023: 37 стран будут соревноваться за победу в Ливерпуле – список

В четверг, 20 октября, официально объявили, что участие в Евровидении-2023 в Великобритании примут 37 стран. Это на три меньше, чем в прошлом году. Список всех стран-участниц далее.

Главный песенный конкурс Евровидения-2023 состоится без Болгарии, Черногории и Северной Македонии. Этим трем странам не удалось попасть в финал 2022 года, поэтому они решили не тратиться на участие в следующем. 37 других стран представляют себя в Ливерпуле уже в мае 2023-го.

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Список стран-участниц Евровидения-2023

Албания Армения Австралия Австрия Азербайджан Бельгия Хорватия Кипр Чехия Дания Эстония Финляндия Франция Германия Грузия Греция Исландия Ирландия Израиль Италия Латвия Литва Мальта Молдова Нидерланды Норвегия Польша Португалия Румыния Сан-Марино Сербия Словения Испания Швеция Швейцария Украина Великобритания

Страны-участницы Евровидения-2023: смотрите видео онлайн

Страны, уже представившие своих участников на Евровидение-2023

Израиль стал первой страной, которая выбрала своего представителя на Евровидение-2023. Еще в июле победу на национальном отборе одержала поп-певица Noa Kirel . Ее выбрали среди 78 исполнителей. Девушка, кстати, лучшая артистка страны по версии MTV Europe Music Awards.

. Ее выбрали среди 78 исполнителей. Девушка, кстати, лучшая артистка страны по версии MTV Europe Music Awards. Следующим с конкурсантом определился Кипр. Его представит 24-летний австралийский певец греко-кипрского происхождения Эндрю Ламброу.

Страны-основательницы Евровидения – Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия – попадают сразу в финал конкурса, минуя оба полуфинала. Украина как победительница 2022 года тоже автоматически проходит в гранд-финал. Он состоится 13 мая 2023 года.

По правилам Евровидения релиз конкурсной песни должен состоятся не ранее 1 сентября 2022 года. Однако ни Кипр, ни Израиль еще не представил свою композицию.