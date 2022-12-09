TVORCHI выпустили стильный клип на трек, с которым идут на Нацотбор Евровидения-2023

Еще неделю назад Украина услышала треки финалистов Нацотбора Евровидения-2023. 9 декабря TVORCHI выпустили клип на конкурсную песню Heart of Steel. Это стильное ритмичное видео в красно-черном цвете.

Трек Heart of Steel, с которым группа TVORCHI может представить Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле, о несокрушимости и непокорности нашего народа. Этот мощный сингл о стальном сердце стал призывом для ребят вернуться на Национальный отбор.

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TVORCHI выпустили клип на песню из Нацотбора Евровидения-2023

По задумке TVORCHI, ломаный нестандартный опьяняющий ритм Heart of Steel передает состояние, когда тяжело, но они улыбаются, они непробиваемы. Вокал Джеффри и синтезированные вокальные мелодии создают эффект параллельной реальности со всем миром, в которой сейчас живет Украина.

Мы снова в игре, потому что написали песню, которой нам есть что сказать Европе и миру. Она о каждом, кто при всем тупике носит в груди стальное сердце и идет вперед. А сегодня это все мы. Мы хотим, чтобы о нашей несокрушимости услышали повсюду,

– комментируют TVORCHI.

"Жизнь – это игра. И я играю для победы", – поет Джеффри Кенни в Heart of Steel.

Режиссером стильного клипа TVORCHI стал Руслан Махов. Он показал портал между настоящим и потусторонним миром, что символизирует силу духа и новое начало. Ребята предстали в видео в эффектных черных костюмах с золотистыми колосьями. Их образы в клипе перекликаются с главным месседжем трека – созданы с воли и стали.

TVORCHI – Heart of Steel: смотрите видео онлайн

Отметим, что трек Heart of Steel войдет в одноименный мини альбом. Его релиз запланирован на 23 декабря и станет приквелом пятого большого альбома TVORCHI, который выйдет в 2024 году.

Напомним, финал Нацотбора Евровидения-2023 состоится 17 декабря в Киеве. Его проведут в засекреченном укрытии в целях безопасности. Группа TVORCHI выйдет на сцену последней – под номером 10. Проголосовать за фаворита впервые можно будет в Дии. Это после выступления всех участников сможет сделать каждый украинец, достигший 14 лет и установивший приложение.