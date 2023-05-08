TVORCHI признались, верят ли в свою победу на Евровидении-2023: "Это не является приоритетом сейчас"

В Ливерпуле прошла торжественная церемония открытия Евровидения-2023. Представитель этого года от Украины – дуэт TVORCHI – поразили своими костюмами во время выхода на "бирюзовую дорожку". Кроме того, артисты признались, ожидают ли своей победы на Евровидении-2023.

TVORCHI дали короткое интервью ведущим Тимуру Мирошниченко и Сэм Квек. На открытие Евровидения-2023 они одели символические костюмы – на жакетах были написаны имена преждевременно родившихся детей за время войны в Украине.

Интересно Участие Украины в Евровидении-2023: почему выбрали TVORCHI и каковы их шансы на победу

Своими нарядами украинские артисты хотели привлечь внимание общественности к важному проекту под названием "Неравнодушные люди спасают сердца детей". Его цель – собрать 10 миллионов гривен на приобретение 10 инкубаторов для спасения преждевременно родившихся детей.

На церемонии ведущий Тимур Мирошниченко поинтересовался, смогут ли TVORCHI снова победить в Евровидении и огорчатся ли они, если не выиграют. На это Джеффри Кенни ответил, что это сейчас для них не приоритет.

Выигрываем мы или нет – это все равно будет здорово. Но важнейшая цель – это победить войну в Украине, и мы активно прилагаем максимальные усилия, как и все украинцы, чтобы ускорить приход победы,

– сказал Джеффри Кенни.

Впрочем, музыканты обещают хорошо выступить на конкурсе, чтобы украинцев запомнили.

"Для нас важно выступить хорошо, чтобы представить нашу страну как можно лучше. Мы уже показываем кое-что новое из Украины – электронную музыку. Я думаю, это прекрасно показать, какая Украина разная, как много в ней разных людей", – ответил Андрей Гуцуляк.

В завершение Тимур Мирошниченко сказал TVORCHI патриотический лозунг – "Слава Украине!". На что музыканты ответили – "Героям слава!"

К слову, по состоянию на 8 мая лидером для букмекеров остается представительница Швеции Loreen, уже побеждавшая на Евровидении в 2012 году. В то же время, представители Украины – TVORCHI – сейчас на 4 месте.

Евровидение-2023: главное