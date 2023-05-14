Певец Паша Парфений поблагодарил Украину за мир в его родной стране. Слова участника конкурса перевел украинский комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко.

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Паша Парфений из Молдовы поблагодарил Украину со сцены Евровидения-2023

(Паша Парфений – 24 Канал) поблагодарил Украину за мир в Молдове,

– сказал Мирошниченко.

Стоит отметить, что исполнитель поддерживает Украину с 2014 года, поскольку здесь у него есть родственники и близкие друзья, в частности бабушка Парфения – из Винницы. "Друзья, вы прекрасно справляетесь. Моя бабушка из Винницы. Многие мои родные, друзья сейчас в Украине. Они борются. У них много проблем. Молдова – маленькая страна, но с большим сердцем. Мы всегда готовы помочь вам. С 2014 года я всегда всем своим сердцем с вами, друзья, и всегда вас поддерживаю", – поделился певец в преддверии Евровидения-2023 в Ливерпуле.

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Напомним, в Великобритании проходит 67-й годовой конкурс песни Евровидения от имени Украины, которая одержала победу в Турине в прошлом году. В этом году в конкурсе принимают участие представители 37 стран (в финале – 26).