Елена Зеленская расхвалила TVORCHI за выступление во время обстрела: "Главная победа впереди"

На появление TVORCHI в финале Евровидения-2023 в Ливерпуле отреагировала даже первая леди Украины Елена Зеленская. Она заявила, что у них стальные нервы, ведь пел Джеффри, пока Тернополь был под обстрелом.

В день проведения финала Евровидение-2023, 13 мая, страна-террористка и изгнанник Россия решила согнать на Украине злобу за то, что ее отстранили от участия в песенном конкурсе. Оккупанты ударили по Тернополю, откуда группа TVORCHI. О ракетной атаке Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни узнали за 10 минут до выхода на сцену. Елена Зеленская похвалила их за достойное выступление на фоне трагических новостей.

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Елена Зеленская прокомментировала выступление TVORCHI на Евровидении-2023

В твиттере Елена Зеленская подчеркнула, что петь и представлять страну, когда родной город обстреливают, – это и есть стальные нервы и сердца, о которых идет речь в Heart of Steel.

Чтобы достойно представить свою страну, когда родной Тернополь под обстрелом нужно иметь не только стальные сердца, но и стальные нервы. Спасибо TVORCHI за отличное выступление на Евровидении. Спасибо всем, кто в этот тревожный вечер поддержал Украину. Наша главная победа впереди,

– написала первая леди Украины в твиттере.

В комментариях Зеленскую поддержал один из юзеров из-за границы: "Украина победит. Несмотря на весь ужас, который вы переживаете! Новый день, а это значит, что победа приближается на день! Молится за вас в это утро".

Важно, что после фантастического выступления в финале Евровидения-2023 в грин-руме TVORCHI и украинская делегация появились с плакатом "Тернополь". Так они попытались привлечь внимание мира к жутким украинским реалиям: "Это месседж за все города Украины, которые обстреливают каждый день. Европа, объединяйся против зла ради мира".

Украину на Евровидении-2023 мощно поддержали зрители – отдали 189 баллов и вывели на 6 место в турнирной таблице. Это после Швеции, Финляндии, Израиля, Италии и Норвегии.

Интересно, что жюри Польши поставило Украине ноль. В сети предполагают, что так поляки "отомстили" за прошлогоднее Евровидение, когда наше нацжуры не выделило Охману ни одного балла.