Евровидение-2023 едет в Великобританию: как на это отреагировали победители Kalush Orchestra

В понедельник, 25 июля, EBU, Общественный вещатель и BBC в конце концов договорились везти Евровидение-2023 в Великобританию. В июне победители Kalush Orchestra очень возмущались тем, что конкурс отказываются проводить в Украине. Однако их мнение изменилось.

Проведение Евровидения-2023 в Великобритании иностранным журналистам прокомментировал лидер Kalush Orchestra Олег Псюк. Он благодарен британцам, что те солидарны с Украиной и готовы устроить грандиозное шоу от нашего имени.

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Kalush Orchestra поблагодарила Великобританию за Евровидение-2023

Конечно, нам очень грустно, что песенный конкурс Евровидения в следующем году не состоится в Украине. Но мы благодарны Великобритании за солидарность и согласие провести мероприятие в поддержку нашей страны. Мы надеемся, что Евровидение-2023 будет иметь украинский колорит и прославлять нашу прекрасную, уникальную культуру,

– высказался лидер Kalush Orchestra.

Он верит, что на следующий год Украина снова победит на Евровидении и привезет песенный конкурс под свое мирное небо.

"Мы, в свою очередь, приложим все усилия, чтобы помочь Украине снова победить в следующем году, чтобы Евровидение-2024 могло состояться в мирной стране", – говорит Олег Псюк.

Как группа Kalush Orchestra отреагировала сначала