Евровидение-2023 едет в Великобританию: как на это отреагировали победители Kalush Orchestra
Источник:Independent
В понедельник, 25 июля, EBU, Общественный вещатель и BBC в конце концов договорились везти Евровидение-2023 в Великобританию. В июне победители Kalush Orchestra очень возмущались тем, что конкурс отказываются проводить в Украине. Однако их мнение изменилось.
Проведение Евровидения-2023 в Великобритании иностранным журналистам прокомментировал лидер Kalush Orchestra Олег Псюк. Он благодарен британцам, что те солидарны с Украиной и готовы устроить грандиозное шоу от нашего имени.
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Kalush Orchestra поблагодарила Великобританию за Евровидение-2023
Конечно, нам очень грустно, что песенный конкурс Евровидения в следующем году не состоится в Украине. Но мы благодарны Великобритании за солидарность и согласие провести мероприятие в поддержку нашей страны. Мы надеемся, что Евровидение-2023 будет иметь украинский колорит и прославлять нашу прекрасную, уникальную культуру,
– высказался лидер Kalush Orchestra.
Он верит, что на следующий год Украина снова победит на Евровидении и привезет песенный конкурс под свое мирное небо.
"Мы, в свою очередь, приложим все усилия, чтобы помочь Украине снова победить в следующем году, чтобы Евровидение-2024 могло состояться в мирной стране", – говорит Олег Псюк.
Как группа Kalush Orchestra отреагировала сначала
- В день, когда Европейский языковой союз отказался проводить Евровидение-2023 в Украине, директор Kalush Orchestra Николай Кучерявый в комментарии 24 канала заявил: "Моя позиция – проводить Евровидение в Украине! Мы выигрывали не ради кубка, а ради мира для проведения. Лучше, чтобы 40 стран-участниц помогли установить мир в Украине, а не искали легкие пути перенести конкурс".
- Сам же Олег Псюк обещал, что будет делать все, чтобы вернуть песенный конкурс в Украину. "Наша команда очень разочарована решением EBU. Надеемся, что это возможно как-то изменить. Мы очень хотим провести это Евровидение в Украине, наши ВСУ сделают все возможное, чтобы это было безопасно для всех. Поэтому просим EBU и всех, кто принимает решение, дать нам немного времени. Мы вам докажем, что все будет так, как должно быть".