Впервые в истории: зрители Евровидения выберут представителя Евровидения необычным способом
Источник:"Факты"
17 декабря состоится финал Нацотбора на Евровидение-2023. Украинцы и члены жюри выберут артиста, который весной представит Украину на песенном конкурсе в Ливерпуле. Как это будет происходить – узнайте дальше.
Правилами выбора представителя нашей страны на песенном конкурсе поделилась глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская. Сейчас основная работа – определение списка финалистов из лонглиста Нацотбора.
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Как будут выбирать представителя Украины на Евровидении-2023
Общественное уже составило лонглист артистов, которые имеют шанс попасть в финал Нацотбора. Уже прошли прослушивания этих исполнителей, по результатам которых составят шортлист.
Участникам, которые войдут в шортлст, предложат заключить договор и уже к 17 ноября мы объявим список финалистов – ту десятку, которая будет выступать в прямом эфире 17 декабря, и среди которых зрители и жюри выберут, кто будет представлять Украину в Великобритании,
– рассказала Скибинская.
Имена финалистов обнародуют за несколько недель до финала, чтобы украинцы смогли познакомиться со всеми композициями.
Правила голосования за финалистов:
- 50% жюри от жюри, 50% – от зрителей;
- зрители будут определять победителя в "Дии";
- все голосования будут проходить в приложении "Дия".
Финал Нацотбора на Евровидение-2023: главное
- Финал Национального отбора Евровидения-2023 состоится 17 декабря в Киеве. В целях безопасности участников и команды Общественного прямой эфир устроят в укрытии. За его организацию взялось ООО "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", принадлежащее семье Виктора Пинчука.
- В лонглист Нацотбора вошли 36 музыкантов из почти 300 претендентов.
- 7 ноября стали известны имени жюри Нацотбора, которое украинцы избрали с помощью опроса в "Дии". Выбирать представителя Украины на песенном конкурсе будут Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.