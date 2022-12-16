Wellboy впервые объяснил, почему не пошел на Евровидение-2023

На Нацотбор Евровидения-2023 вернулись звезды прошлых лет – Jerry Heil, KRUTЬ и TVORCHI. Wellboy, который штурмовал конкурс год назад, среди них нет. Мы спросили артиста, почему не подался в этот раз.

22-летний Wellboy выпустил свой первый альбом "8 марабу", в котором шесть новых треков. В эксклюзиве 24 канала он признался, что и не думал отправлять какую-нибудь из них на Нацотбор Евровидения-2023. Звезда говорит, что конкурс ему не нужен.

Читайте полностью Дорогу молодым, – эксклюзив с Wellboy о том, почему не отправился на Нацотбор и альбоме без Бардаша

Почему Wellboy не пошел на Нацотбор Евровидения-2023

Потому что дорогу молодым. Я там уже был,

– четко и с юмором ответил нам Антон.

Интересно, что экс-продюсер Wellboy Юрий Бардаш очень хотел, чтобы он поехал представлять Украину в Европе. После дисквалификации Алины Паш из-за незаконного визита в Крым тот напоминал, что лидер Kalush Олег Псюк продавал наркотики, и называл его "барыгой". Все для того, чтобы устранить реперов и протолкнуть Антона с третьего места на первое. Сам же Вельбой комментировал, что "оставил это позади", потому что ему "не очень интересны все скандалы, связанные с Евровидением".

Напомним, на Нацотбор Евровидения-2022 Wellboy пошел с украиноязычной песней Nozzy Bossy и пестрым номером, за который его раскритиковали. Член правления Суспильного Ярослав Лодыгин и Тины Кароль, которая давала деньги на "Гусей", упрекнули за объективацию женщин, потому что артист "сел на них" во время выступления.

Нацотбор на Евровидение-2022 – смотрите видео онлайн: Wellboy – Nozzy Bossy