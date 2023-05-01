Украинская вечеринка в Британии уже скоро: все, что нужно знать о Евровидении-2023

1 мая 2023, 15:35
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Во вторую неделю мая в Великобритании пройдет Евровидение-2023 от имени Украины. Мы собрали все, что нужно знать о музыкальном конкурсе: место проведения, даты, участники и лидеры.

В 2022 году на Евровидении в Турине победила украинская группа Kalush Orchestra. По правилам, конкурс должен был состояться в Украине, но из-за войны России место проведения сменили на Великобританию. Впервые в истории Евровидения конкурс будет проходить в одной стране от имени другой. 24 Канал собрал все, что нужно знать о самом большом музыкальном событии этого года.

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Место и дата проведения конкурса

Евровидение-2023 состоится в Ливерпули, на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей Сцену уже открыл король Чарльз III и королева-консорт Камилла. К слову, билеты на конкурс разлетелись как горячие пирожки – менее чем через 2 часа все было продано.

Даты проведения конкурса уже определены:

  • первый полуфинал – 9 мая 2023;
  • второй полуфинал – 11 мая 2023 года;
  • финал – 13 мая 2023 года.

Логотип конкурса напоминает кардиограмму из сердец разных размеров, выполненную в традиционных цветах Евровидения. Нынешний лозунг United by music – "Объединенные музыкой".

Участники и порядок выступлений

В этом году в музыкальном конкурсе примут участие 37 стран – некоторые представители отказались от участия в связи с финансовыми проблемами. Определен порядок выступлений всех стран-участников.

Участники, выступающие в первом полуфинале 9 мая:

  1. Норвегия – Alessandra – Queen of Kings;
  2. Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party);
  3. Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava;
  4. Латвия – Sudden Lights – Aijā;
  5. Португалия – Mimicat – Ai Coraçao;
  6. Ирландия – Wild Youth – We Are One;
  7. Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!;
  8. Швейцария – Remo Forrer – Watergun;
  9. Израиль – Noa Kirel – Unicorn;
  10. Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna;
  11. Швеция – Loreen – Tattoo;
  12. Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More;
  13. Чехия – Vesna – My Sister's Crown;
  14. Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight;
  15. Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha.

Участники, выступающие в втором полуфинале 11 мая:

  1. Дания – Reiley – Breaking My Heart;
  2. Армения – Brunette – Future Lover;
  3. Румыния – Theodor Andrei – DGT (Off and On);
  4. Эстония – Alika – Bridges;
  5. Бельгия – Gustaph – Because Of You;
  6. Кипр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart;
  7. Исландия – Diljá – Power;
  8. Греция – Victor Vernicos – What They Say;
  9. Польша – Blanka – Solo;
  10. Словения – Joker Out – Carpe Diem;
  11. Грузия – Iru – Echo;
  12. Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal;
  13. Австрия – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?;
  14. Албания – Albina & Familja Kelmendi – Duje;
  15. Литва – Monika Linkyte – Stay;
  16. Австралия – Voyager – Promise.


Порядок выступлений / Фото Евровидение

Фавориты букмекеров

По состоянию на 1 мая лидером для букмекеров остается представительница Швеции Loreen, которая вторично участвует в Евровидении после победы в 2012 году.

На втором месте находится Финляндия. исполнитель Käärijä. Третье место прочат украинцам – группе TVORCHI. Уже за нами следует Франция и Испания.

Кто уедет от Украины

На Национальном отборе-2023 победила группа TVORCHI с песней Heart Of Steel. После советов усовершенствовать трек, они представили новую версию-ревамп с украинскими строками, интересными музыкальными деталями и нотками драмы.

Украина будет выступать в финале конкурса со странами-основательницами и теми участниками, которые получат больше всего баллов в полуфиналах. Уже известен порядковый номер украинской группы – 19.

TVORCHI – Heart Of Steel: смотрите видео онлайн

 

Украинские звезды на Евровидении-2023

Конкурс будет проходить от имени Украины, поэтому на сцене Евровидения и вне ее можно будет увидеть многих украинских знаменитостей. Например, лидер группы The Hardkiss Юлия Санина – одна из четырех главных ведущих. Тимур Мирошниченко будет корреспондентом – комментировать шоу вживую.

Также украинские певцы, музыканты и группы выступят на Евровидении. В полуфинале будут петь Мария Яремчук, OTOY, Alyosha и Злата Дзюнька. В гранд-финале будут звучать Kalush Orchestra, Верка Сердючка, Джамала, Тина Кароль и Go_A.

Новые правила голосования

Важно упомянуть о том, что организаторы Евровидения-2023 обновили правила голосования. Теперь голоса за любимых участников могут посылать из любой страны.

Кроме того, только зрители будут решать, кто пройдет в финал конкурса.

Автор: Марія Касій