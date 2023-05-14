Злата Огневич на Евровидении-2023 объявила баллы от Украины: кого оценили выше всех

14 мая 2023, 01:14
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13 мая в Ливерпуле отгремел финал песенного конкурса Евровидения-2023, которое в этом году проводили в Великобритании от имени Украины. Победителя выбирали зрители и национальное жюри каждой из стран-участниц. Представители каких стран получили баллы от украинцев – узнайте дальше.

Во время прямого эфира организаторы подсчитали миллионы голосов. В этом году на Евровидении было нововведение – голосовать можно было из любой точки мира. Как проголосовали украинцы – рассказываем дальше.

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За кого голосовало национальное жюри от Украины на Евровидении-2023

В 2023 году спикером от Украины на Евровидении была Злата Огневич. Именно она объявила баллы от национального жюри, в состав которого входили: певица и композитор Светлана Тарабарова, заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко, солист группы "СКАЙ" Олег Собчук, композитор и пианист Евгений Хмара, певец и участник группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко.

Напомним, что после прошлогоднего скандала с балами от Украины на Евровидении нацжюри выбирали украинцы с помощью голосования в приложении Дия.

Итак, результаты голосования жюри в Украине такие:

  • Швеция – 12 баллов
  • Литва – 10 баллов
  • Австралия – 8 баллов
  • Чехия – 7 баллов
  • Польша – 6 баллов
  • Эстония – 5 баллов
  • Великобритания – 4 балла
  • Словения – 3 балла
  • Италия – 2 балла
  • Израиль – 1 балл


Результаты голосования жюри от Украины / Скриншот из видео

Отметим, что с территории Украины нельзя голосовать за группу TVORCHI, однако украинцы могли поддержать представителя любой другой страны. В конце эфира присутствовавший в Ливерпуле комментатор Тимур Мирошниченко объявил, что украинские зрители отдали 12 баллов Польше. Ее представляла 23-летняя Blanka с зажигательным треком Solo. Она заняла 19 место, получив 93 балла.

Автор: Христина Кобак