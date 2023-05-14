Екатерина Павленко из Go_A очаровала образом бабочки на Евровидении-2023: эффектные фото
Источник:Елена Романова
Украинская группа Go_A приняла участие в финале Евровидении-2023, выступив с песней SHUM. Солистка Екатерина Павленко очаровала образом – она появилась в белом платье и зеленой накидке с перчатками.
В финале Евровидения-2023 во время Парада флагов на сцене поочередно появлялись украинские звезды – группа Go_A, Джамала, Верка Сердючка и Тина Кароль. Их перформанс запомнился не только излюбленными песнями, но и образами.
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Образ солистки Go_A
Нельзя обойти вниманием наряд солистки Go_A Екатерины Павленко. Ее стилистка объяснила, что образ назывался "Метаморфоза".
В основе идеи создания костюма лежат метаморфозы бабочки Данаида монарх (Danaus plexippus) – вида из семьи солнцевиков (Nymphalidae),
– поделилась Елена Романова.
Екатерина предстала в белом атласном корсетном платье со шлейфом, что символизирует оболочку куколки бабочки. Членство хризалиды передали декоративные линии с неоновым оттенком. Вставки сверху платья демонстрируют выныривание бабочки из оболочки.
Екатерина Павленко / Фото с инстаграма певицы
Следующим элементом является черный боди – это стилизация грудной части и брюшка бабочки. Расшитая накидка на плечах и перчатки зелено-травяного цвета – наиболее привлекающие переосмысленные крылья бабочки.
Накидка декорирована бахромой, сеткой, стеклянными и хрустальными бусинами, бисером, стразами, светопроводным шнуром и другими элементами. Они добавляют динамики и имитируют легкие движения крылышек.
Финальный акцент – это стальное кольцо в виде бабочки, дающей подсказку, что является вдохновением образа.
Екатерина Павленко / Фото с инстаграма певицы
Другие образы из Евровидения
- Ведущая Евровидение Юлия Санина сменила сразу два наряда – желтое платье украинского бренда The Coat Кати Сильченко со стразами и фигурной многослойной вставкой, а также синее платье от Valery Kovalska с блестками и двухслойной юбкой.
- Другая ведущая Ханна Веддингем надела массивные золотые перстни с четырьмя шарами из желтого золота. Это украшения украинского бренда Guzema Fine Jewerly.
- Тина Король выступила на Евровидении в ярко-красном кутюрном платье от Ивана Фролова, украшенная сердцем и большим количеством камней.