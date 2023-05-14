Екатерина Павленко из Go_A очаровала образом бабочки на Евровидении-2023: эффектные фото

Украинская группа Go_A приняла участие в финале Евровидении-2023, выступив с песней SHUM. Солистка Екатерина Павленко очаровала образом – она появилась в белом платье и зеленой накидке с перчатками.

В финале Евровидения-2023 во время Парада флагов на сцене поочередно появлялись украинские звезды – группа Go_A, Джамала, Верка Сердючка и Тина Кароль. Их перформанс запомнился не только излюбленными песнями, но и образами.

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Образ солистки Go_A

Нельзя обойти вниманием наряд солистки Go_A Екатерины Павленко. Ее стилистка объяснила, что образ назывался "Метаморфоза".

В основе идеи создания костюма лежат метаморфозы бабочки Данаида монарх (Danaus plexippus) – вида из семьи солнцевиков (Nymphalidae),

– поделилась Елена Романова.

Екатерина предстала в белом атласном корсетном платье со шлейфом, что символизирует оболочку куколки бабочки. Членство хризалиды передали декоративные линии с неоновым оттенком. Вставки сверху платья демонстрируют выныривание бабочки из оболочки.



Екатерина Павленко / Фото с инстаграма певицы

Следующим элементом является черный боди – это стилизация грудной части и брюшка бабочки. Расшитая накидка на плечах и перчатки зелено-травяного цвета – наиболее привлекающие переосмысленные крылья бабочки.

Накидка декорирована бахромой, сеткой, стеклянными и хрустальными бусинами, бисером, стразами, светопроводным шнуром и другими элементами. Они добавляют динамики и имитируют легкие движения крылышек.

Финальный акцент – это стальное кольцо в виде бабочки, дающей подсказку, что является вдохновением образа.



Екатерина Павленко / Фото с инстаграма певицы

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