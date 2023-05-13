13 мая в Ливерпуле началось самое ожидаемое событие – финал песенного конкурса Евровидения. К этому грандиозному событию готовились не один месяц, так что все продумывали до мелочей – от декораций на сцене до образов всех четырех ведущих.

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Несмотря на то, что песенный конкурс проходит в Великобритании, его организовывали от имени Украины. Еще 25 июля 2022 года Европейский вещательный союз, Суспильное и BBC договорились провести конкурс в Великобритании.

Украинцы Kalush Orchestra победили на Евровидении-2022, однако из-за войны в Украине организаторы решили забрать у нас право провести конкурс в этом году.

Следовательно, Великобритания не только поддерживает Украину, но и сделала конкурс Евровидения максимально украинским. Логотип Евровидения изображен в цветах украинского флага, а к образам ведущих на финале приобщили украинских дизайнеров.

Ханна Уэддингем в украшениях от бренда Guzema Fine Jewerly

Соведущая Евровидения-2023 вышла на сцену финала песенного конкурса в темно-фиолетовом платье с ниспадающими рукавами в блестках. Ее волосы вложены в локоны, а на лице сияет безупречный макияж.

Знаменитость, известная по роли Ребекки Велтон в комедийном сериале "Тед Лассо", одела на гранд-финал украшения от украинского бренда Guzema Fine Jewerly, основательницей которого является Валерия Гузема.

Ханна Уэддингем надела массивные золотые кольца с четырьмя шарами из желтого золота. Цена такого кольца – 50 700 тысяч гривен. Также она надела массивное кольцо с шаром и немалой отделкой в виде овала. Также на Ханне были круглые серьги золотого цвета.



Ханна Ведингем в украшениях от украинского бренда / Фото с Twitter