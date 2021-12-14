Евровидение-2022: стартовал прием заявок для участия в Нацотборе

Общественный вещатель сообщил о начале Национального отбора представителя Украины. С 14 декабря стартовал прием заявок.

С сегодняшнего дня, 14 декабря, общественный вещатель начал прием заявок для участия в Национальном отборе. Это знаменует начало этапа избрания конкурсанта на Евровидение-2022 от Украины.

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Что известно о Нацотборе-2022

Национальный отбор будет состоять из двух этапов:

Всеукраинский предварительный отбор,

финал.

С 14 декабря 2021 по 22 января 2022 года продлится первый этап отбора. До 10 января все желающие могут прислать заявку для того, чтобы принять участие. Для этого следует заполнить специальную анкету. Общественное осмотрит все заявки и определит музыкантов, которые войдут в шорт-лист. Список финалистов будет опубликован не позднее 24 января 2022 года.

Второй этап начнется в феврале 2022 года. На телеканале общественного будут проходить традиционные прямые эфиры, где победителя определят зрители и члены жюри. Общественное также определит, кто из музыкальных экспертов станет судьями.

Это волнующий момент для всего общественного, потому что впервые с 2015 года мы проводим Нацотбор Евровидения самостоятельно и эксклюзивно будем его транслировать, – поделился член правления Общественного, ответственный за платформу телевидения.

Какой должна быть песня

Композиция для Нацотбора должна быть "оригинальной, созданной без использования других произведений, которая не выходила в релиз и/или не исполнялась публично до 1 сентября 2021 года".

Песня может исполняться на любом языке, но быть не дольше 3 минут. Имущественные права на трек должны принадлежать исполнителю, но с возможностью передачи прав Общественному вещателю и Европейскому вещательному союзу.

Что известно о Евровидении-2022