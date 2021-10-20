Евровидение-2022: стал известен список стран-участниц конкурса
Источник:Инстаграм Евровидения
Международный конкурс Евровидение уже готовится взволновать миллионы сердец своих поклонников в следующем году. Недавно организаторы престижного песенного шоу оповестили о списке участников, в который вошла 41 страна.
Каждый год в мире музыки происходит событие огромного масштаба – Евровидение. Каждая страна выбирает самых талантливых своих певцов и музыкантов, которые представят свое исключительное пение.
Интересно Группа Måneskin выпустила клип MAMMAMIA, где много страсти и жестокости: видео 18+
Страны-участницы Евровидения-2022
Согласно списку организаторов, за главный кубок грандиозного вокального шоу Евровидения-2022 будут бороться такие страны:
- Албания
- Армения
- Азербайджан
- Бельгия
- Кипр
- Чехия
- Финляндия
- Франция
- Греция
- Исландия
- Италия
- Латвия
- Молдавия
- Черногория
- Северная Македония
- Португалия
- Румыния
- Сербия
- Словения
- Швейцария
- Украина
- Австралия
- Австрия
- Болгария
- Хорватия
- Дания
- Эстония
- Грузия
- Германия
- Ирландия
- Израиль
- Литва
- Мальта
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Россия
- Сан Марино
- Испания
- Швеция
- Великобритания
К слову, в 2022 году Армения возвращается в "ряды конкурсантов", потому что из-за политического кризиса в прошлый раз она не принимала участия в шоу. Также стоит упомянуть, что Евровидение-2022 проведут без участия Беларуси, так как Белтелерадиокомпания отказалась транслировать прошлогодний конкурс.
Что известно о конкурсе Евровидение-2022?
- После своего взрывного выступления, победу в Евровидении-2021 одержала итальянская рок-группа Måneskin. Поэтому следующий песенный конкурс, по традиции, будет проводиться в родной стране победителей – Италии.
- Организаторы Евровидения долго выбирали место проведения шоу, так как учитывали много критериев. Самым комфортным для Евровидения-2022 стал Турин.
- Также руководство конкурса определилось и с датами, в который он пройдет. Первый полуфинал запланирован на 10 мая, второй полуфинал – 12 мая, а такой долгожданный финал проведут 14 мая.