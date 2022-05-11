Евровидение-2022: в какой части финала выступит Украина

10 мая в Турине отгремел первый полуфинал Евровидения-2022. Украину представила группа Kalush Orchestra, которая будет бороться за победу в субботу, 14 мая. Украинцы выступят в первой части финала.

Сразу после окончания полуфинала состоялась жеребьевка, где определили, в какой части финала выступит каждая из стран, получивших шанс бороться за победу.

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Группа Kalush Orchestra споет Stefania в первой части финала.



Kalush Orchestra прошли в финал Евровидения-2022 / Фото из инстаграмма Суспільне. Евровидение

Кроме Украины, 10 мая в финал прошли еще девять стран:

Исландия – вторая часть финала;

– вторая часть финала; Литва – вторая часть финала;

– вторая часть финала; Португалия – первая часть финала;

– первая часть финала; Норвегия – первая часть финала;

– первая часть финала; Греция – вторая часть финала;

– вторая часть финала; Молдова – вторая часть финала;

– вторая часть финала; Нидерланды – первая часть финала;

– первая часть финала; Швейцария – первая часть финала;

– первая часть финала; Армения – первая часть финала.

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12 мая состоится второй полуфинал конкурса, где выступят 18 стран. Среди них выберут еще десять финалистов. К 20 тем, кого выберут в полуфиналах, присоединятся представители стран-основательниц конкурса – Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.