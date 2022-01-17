Евровидение-2022: кто попал в длинный список участников Нацотбора
17 января 2022 , 18:29Читати новину українською
Источник:Суспільне
Организаторы объявили имена всех участников Нацотбора на Евровидение-2022. На выход в финал претендовали 27 артистов. Среди них автор хита "Гуси" Wellboy, Alina Pash, LAUD и другие.
В финале Национального отбора на Евровидение-2022 оказалось только 8 участников. Их имена рассекретят ближе к финалу, который состоится 12 февраля. Между тем Суспільне огласило длинный список артистов, которые подавали песни на участие в международном конкурсе.
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Все участники Нацотбора на Евровидение-2022
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- FIZRUK
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- ROXOLANA
- Schor
- SHY
- Sofia Shanti
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- WELLBOY
- АНЦЯ
- Вика Ягич
- Східзахід
- Юлия Тимочко
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Все о Национальном отборе на Евровидение-2022
- Месяц назад, 14 декабря, стартовал прием заявок для участия в Нацотборе на Евровидение-2022. Их принимали до 10 января.
- Поскольку в этом году конкурсом занимается только Суспільне, без СТБ, как это было раньше, то формат отбора был изменен. Вместо традиционных двух полуфиналов и финала пообещали провести только финал. Он состоится в прямом эфире 12 февраля.
- В финал попадут 8 артистов, которых выберет оргкомитет. Того, кто будет представлять Украину на Евровидении-2022 в Турине, будут выбирать жюри и зрители путем голосования.