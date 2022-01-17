Евровидение-2022: кто попал в длинный список участников Нацотбора

17 января 2022 , 18:29
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Источник:

Суспільне

Организаторы объявили имена всех участников Нацотбора на Евровидение-2022. На выход в финал претендовали 27 артистов. Среди них автор хита "Гуси" Wellboy, Alina Pash, LAUD и другие.

В финале Национального отбора на Евровидение-2022 оказалось только 8 участников. Их имена рассекретят ближе к финалу, который состоится 12 февраля. Между тем Суспільне огласило длинный список артистов, которые подавали песни на участие в международном конкурсе.

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Все участники Нацотбора на Евровидение-2022

  • Alina Pash
  • AMARIIA
  • Barleben
  • DOdoBro
  • Cloudless
  • FIZRUK
  • Gorim!
  • IDXO
  • Kalush Orchestra
  • LAUD
  • Laura Marti
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Oyedamola
  • ROXOLANA
  • Schor
  • SHY
  • Sofia Shanti
  • SOWA
  • The blue artic
  • The Tape Machine
  • Victoria NIRO
  • WELLBOY
  • АНЦЯ
  • Вика Ягич
  • Східзахід
  • Юлия Тимочко

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Все о Национальном отборе на Евровидение-2022

  • Месяц назад, 14 декабря, стартовал прием заявок для участия в Нацотборе на Евровидение-2022. Их принимали до 10 января.
  • Поскольку в этом году конкурсом занимается только Суспільне, без СТБ, как это было раньше, то формат отбора был изменен. Вместо традиционных двух полуфиналов и финала пообещали провести только финал. Он состоится в прямом эфире 12 февраля.
  • В финал попадут 8 артистов, которых выберет оргкомитет. Того, кто будет представлять Украину на Евровидении-2022 в Турине, будут выбирать жюри и зрители путем голосования.
Автор: Марина Джура