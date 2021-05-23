Результаты голосования Евровидения-2021

23 мая 2021 , 22:51
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Источник:

24 канал

Наконец наступило то, чего ждали и зрители, и участники - финал. 22 мая каждый из конкурсантов ожидал на голосование, которое показало, кто победил в шоу. Каковы результаты голосования финала - читайте дальше.

Известно, что рейтинговая таблица Евровидение-2021 состоит из голосов жюри и аудитории, в пропорции 50:50. Именно от их мнения зависила судьба участников песенного конкурса. 

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Евровидение-2021 финал: результаты голосования (общие)

  1. Италия Måneskin – Zitti e buoni 524 балла
  2. Франция Barbara Pravi – Voilà 499 баллов
  3. Швейцария Gjon's Tears – Tout l'Univers 435 баллов
  4. Исландия Daði & Gagnamagnið – 10 Years 378 баллов
  5. Украина Go_A – SHUM 364 балла
  6. Финляндия Blind Channel – Dark Side 301 балл
  7. Мальта Destiny – Je Me Casse 255 баллов
  8. Литва The Roop – Discoteque 220 баллов
  9. Россия Manizha – Russian Woman 204 балла
  10. Греция Stefania – Last Dance 170 баллов
  11. Болгария Victoria – Growing Up is Getting Old 170 баллов
  12. Португалия The Black Mamba – Love Is on My Side 153 баллов
  13. Молдова Natalia Gordienko – SUGAR 115 баллов
  14. Швеция Tusse – Voices 109 баллов
  15. Сербия Hurricane – Loco Loco 104 балла
  16. Кипр Elena Tsagrinou – El Diablo 94 балла
  17. Израиль Eden Alene – Set Me Free 93 балла
  18. Норвегия TIX – Fallen Angel 75 баллов
  19. Бельгия Hooverphonic – The Wrong Place 74 балла
  20. Азербайджан Efendi – Mata Hari 65 баллов
  21. Албания Anxhela Peristeri – Karma 57 баллов
  22. Сан-Марино Senhit – Adrenalina 50 баллов
  23. Нидерланды Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age 11 баллов
  24. Испания Blas Cantó – Voy a quedarme 6 баллов
  25. Германия Jendrik – I Do not Feel Hate 3 балла
  26. Великобритания James Newman – Embers 0 баллов

Предлагаем вам ознакомиться с баллами выставленными жюри конкурса. В целом результаты Евровидения-2021 вы можете посмотреть здесь.


Результати голосования финала: результаты жюри


Результаты Евровидения-2021: суммированные баллы зрителей и жюри

Евровидение-2021 второй полуфинал: результаты голосования

20 мая на грандиозной сцене Роттердама провели второй полуфинал конкурса Евровидение-2021. За заветное место в финале боролись 17 стран-участниц, которые показали достойные выступления. Однако, их судьба все же принадлежала жюри и зрителям. Согласно их мнению, в финал имели за честь попасть:

  1. Сан-Марино: Senhit – Adrenalina
  2. Греция: Stefania – Last Dance
  3. Молдова: Natalia Gordienko – SUGAR
  4. Исландия: Daði & Gagnamagnið – 10 Years
  5. Сербия: Hurricane – Loco Loco
  6. Албания: Anxhela Peristeri – Karma
  7. Португалия: The Black Mamba – Love Is on My Side
  8. Болгария: Victoria – Growing Up is Getting Old
  9. Финляндия: Blind Channel – Dark Side
  10. Швейцария: Gjon's Tears – Tout l'Univers

Редакция Showbiz 24 предлагает вспомнить вам, каковы были результаты голосования для первого полуфинала.

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Евровидение-2021 первый полуфинал: результаты голосования

18 мая состоялся первый полуфинал Евровидения-2021, где свои номера показала первая часть участников. В частности, на сцене выступили 16 конкурсантов и лишь действительно избранные из них попали в финал:

  1. Норвегия: TIX – Fallen Angel
  2. Израиль: Eden Alene – Set Me Free
  3. Россия: Manizha – Russian Woman
  4. Азербайджан: Efendi – Mata Hari
  5. Мальта: Destiny – Je Me Casse
  6. Литва: The Roop – Discoteque
  7. Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo
  8. Швеция: Tusse – Voices
  9. Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place
  10. Украина: Go_A – SHUM

За заветную путевку в финал на конкурсе пытались бороться такие страны, как Австралия, Словения, Северная Македония, Ирландия, Румыния, Хорватия, Эстония, Чехия, Австрия, Польша, Грузия, Латвия и Дания. Однако, конкурсантам этих государств не хватило зрительской симпатии, чтобы пройти дальше.

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Как происходит голосование на Евровидении

  • Жюри и телезрители Евровидения имеют отдельные наборы баллов. Первыми всегда объявляются голоса жюри каждой страны, вслух объявляется только оценка в 12 баллов, другие оценки просто выносят на табло.
  • После этого объявления баллов жюри, показывают баллы определены голосованием зрителей Евровидения. Сначала объявляют страну, которая получила меньше баллов, и заканчивают страной, которая получила наибольшее количество баллов.
  • Победителя выбирают по наибольшему количеству баллов по системе 50: 50, то есть будут учитываться самые высокие оценки зрителей, а также членов национальных жюри.
  • Для зрителей голосование проводится с помощью SMS и телефонных звонков. Окно для голосования будет открыто в течение 35 минут. Однако, важно помнить, что за свою страну осуществлять голосование нельзя.
Автор: Уляна Журба, Андріана Будиш