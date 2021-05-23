Результаты голосования Евровидения-2021

Наконец наступило то, чего ждали и зрители, и участники - финал. 22 мая каждый из конкурсантов ожидал на голосование, которое показало, кто победил в шоу. Каковы результаты голосования финала - читайте дальше.

Известно, что рейтинговая таблица Евровидение-2021 состоит из голосов жюри и аудитории, в пропорции 50:50. Именно от их мнения зависила судьба участников песенного конкурса.

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Евровидение-2021 финал: результаты голосования (общие)

Италия Måneskin – Zitti e buoni 524 балла Франция Barbara Pravi – Voilà 499 баллов Швейцария Gjon's Tears – Tout l'Univers 435 баллов Исландия Daði & Gagnamagnið – 10 Years 378 баллов Украина Go_A – SHUM 364 балла Финляндия Blind Channel – Dark Side 301 балл Мальта Destiny – Je Me Casse 255 баллов Литва The Roop – Discoteque 220 баллов Россия Manizha – Russian Woman 204 балла Греция Stefania – Last Dance 170 баллов Болгария Victoria – Growing Up is Getting Old 170 баллов Португалия The Black Mamba – Love Is on My Side 153 баллов Молдова Natalia Gordienko – SUGAR 115 баллов Швеция Tusse – Voices 109 баллов Сербия Hurricane – Loco Loco 104 балла Кипр Elena Tsagrinou – El Diablo 94 балла Израиль Eden Alene – Set Me Free 93 балла Норвегия TIX – Fallen Angel 75 баллов Бельгия Hooverphonic – The Wrong Place 74 балла Азербайджан Efendi – Mata Hari 65 баллов Албания Anxhela Peristeri – Karma 57 баллов Сан-Марино Senhit – Adrenalina 50 баллов Нидерланды Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age 11 баллов Испания Blas Cantó – Voy a quedarme 6 баллов Германия Jendrik – I Do not Feel Hate 3 балла Великобритания James Newman – Embers 0 баллов

Предлагаем вам ознакомиться с баллами выставленными жюри конкурса. В целом результаты Евровидения-2021 вы можете посмотреть здесь.



Результати голосования финала: результаты жюри



Результаты Евровидения-2021: суммированные баллы зрителей и жюри

Евровидение-2021 второй полуфинал: результаты голосования

20 мая на грандиозной сцене Роттердама провели второй полуфинал конкурса Евровидение-2021. За заветное место в финале боролись 17 стран-участниц, которые показали достойные выступления. Однако, их судьба все же принадлежала жюри и зрителям. Согласно их мнению, в финал имели за честь попасть:

Сан-Марино: Senhit – Adrenalina Греция: Stefania – Last Dance Молдова: Natalia Gordienko – SUGAR Исландия: Daði & Gagnamagnið – 10 Years Сербия: Hurricane – Loco Loco Албания: Anxhela Peristeri – Karma Португалия: The Black Mamba – Love Is on My Side Болгария: Victoria – Growing Up is Getting Old Финляндия: Blind Channel – Dark Side Швейцария: Gjon's Tears – Tout l'Univers

Редакция Showbiz 24 предлагает вспомнить вам, каковы были результаты голосования для первого полуфинала.

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Евровидение-2021 первый полуфинал: результаты голосования

18 мая состоялся первый полуфинал Евровидения-2021, где свои номера показала первая часть участников. В частности, на сцене выступили 16 конкурсантов и лишь действительно избранные из них попали в финал:

Норвегия: TIX – Fallen Angel Израиль: Eden Alene – Set Me Free Россия: Manizha – Russian Woman Азербайджан: Efendi – Mata Hari Мальта: Destiny – Je Me Casse Литва: The Roop – Discoteque Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo Швеция: Tusse – Voices Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place Украина: Go_A – SHUM

За заветную путевку в финал на конкурсе пытались бороться такие страны, как Австралия, Словения, Северная Македония, Ирландия, Румыния, Хорватия, Эстония, Чехия, Австрия, Польша, Грузия, Латвия и Дания. Однако, конкурсантам этих государств не хватило зрительской симпатии, чтобы пройти дальше.

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Как происходит голосование на Евровидении