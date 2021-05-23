Результаты голосования Евровидения-2021

Наконец наступило то, чего ждали и зрители, и участники - финал. 22 мая каждый из конкурсантов ожидал на голосование, которое показало, кто победил в шоу. Каковы результаты голосования финала - читайте дальше.
Известно, что рейтинговая таблица Евровидение-2021 состоит из голосов жюри и аудитории, в пропорции 50:50. Именно от их мнения зависила судьба участников песенного конкурса.
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Евровидение-2021 финал: результаты голосования (общие)
- Италия Måneskin – Zitti e buoni 524 балла
- Франция Barbara Pravi – Voilà 499 баллов
- Швейцария Gjon's Tears – Tout l'Univers 435 баллов
- Исландия Daði & Gagnamagnið – 10 Years 378 баллов
- Украина Go_A – SHUM 364 балла
- Финляндия Blind Channel – Dark Side 301 балл
- Мальта Destiny – Je Me Casse 255 баллов
- Литва The Roop – Discoteque 220 баллов
- Россия Manizha – Russian Woman 204 балла
- Греция Stefania – Last Dance 170 баллов
- Болгария Victoria – Growing Up is Getting Old 170 баллов
- Португалия The Black Mamba – Love Is on My Side 153 баллов
- Молдова Natalia Gordienko – SUGAR 115 баллов
- Швеция Tusse – Voices 109 баллов
- Сербия Hurricane – Loco Loco 104 балла
- Кипр Elena Tsagrinou – El Diablo 94 балла
- Израиль Eden Alene – Set Me Free 93 балла
- Норвегия TIX – Fallen Angel 75 баллов
- Бельгия Hooverphonic – The Wrong Place 74 балла
- Азербайджан Efendi – Mata Hari 65 баллов
- Албания Anxhela Peristeri – Karma 57 баллов
- Сан-Марино Senhit – Adrenalina 50 баллов
- Нидерланды Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age 11 баллов
- Испания Blas Cantó – Voy a quedarme 6 баллов
- Германия Jendrik – I Do not Feel Hate 3 балла
- Великобритания James Newman – Embers 0 баллов
Предлагаем вам ознакомиться с баллами выставленными жюри конкурса. В целом результаты Евровидения-2021 вы можете посмотреть здесь.
Результати голосования финала: результаты жюри
Результаты Евровидения-2021: суммированные баллы зрителей и жюри
Евровидение-2021 второй полуфинал: результаты голосования
20 мая на грандиозной сцене Роттердама провели второй полуфинал конкурса Евровидение-2021. За заветное место в финале боролись 17 стран-участниц, которые показали достойные выступления. Однако, их судьба все же принадлежала жюри и зрителям. Согласно их мнению, в финал имели за честь попасть:
- Сан-Марино: Senhit – Adrenalina
- Греция: Stefania – Last Dance
- Молдова: Natalia Gordienko – SUGAR
- Исландия: Daði & Gagnamagnið – 10 Years
- Сербия: Hurricane – Loco Loco
- Албания: Anxhela Peristeri – Karma
- Португалия: The Black Mamba – Love Is on My Side
- Болгария: Victoria – Growing Up is Getting Old
- Финляндия: Blind Channel – Dark Side
- Швейцария: Gjon's Tears – Tout l'Univers
Редакция Showbiz 24 предлагает вспомнить вам, каковы были результаты голосования для первого полуфинала.
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Евровидение-2021 первый полуфинал: результаты голосования
18 мая состоялся первый полуфинал Евровидения-2021, где свои номера показала первая часть участников. В частности, на сцене выступили 16 конкурсантов и лишь действительно избранные из них попали в финал:
- Норвегия: TIX – Fallen Angel
- Израиль: Eden Alene – Set Me Free
- Россия: Manizha – Russian Woman
- Азербайджан: Efendi – Mata Hari
- Мальта: Destiny – Je Me Casse
- Литва: The Roop – Discoteque
- Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo
- Швеция: Tusse – Voices
- Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place
- Украина: Go_A – SHUM
За заветную путевку в финал на конкурсе пытались бороться такие страны, как Австралия, Словения, Северная Македония, Ирландия, Румыния, Хорватия, Эстония, Чехия, Австрия, Польша, Грузия, Латвия и Дания. Однако, конкурсантам этих государств не хватило зрительской симпатии, чтобы пройти дальше.
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Как происходит голосование на Евровидении
- Жюри и телезрители Евровидения имеют отдельные наборы баллов. Первыми всегда объявляются голоса жюри каждой страны, вслух объявляется только оценка в 12 баллов, другие оценки просто выносят на табло.
- После этого объявления баллов жюри, показывают баллы определены голосованием зрителей Евровидения. Сначала объявляют страну, которая получила меньше баллов, и заканчивают страной, которая получила наибольшее количество баллов.
- Победителя выбирают по наибольшему количеству баллов по системе 50: 50, то есть будут учитываться самые высокие оценки зрителей, а также членов национальных жюри.
- Для зрителей голосование проводится с помощью SMS и телефонных звонков. Окно для голосования будет открыто в течение 35 минут. Однако, важно помнить, что за свою страну осуществлять голосование нельзя.