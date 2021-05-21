Евровидение-2021: порядок выступлений конкурсантов на шоу

Нидерланды этой весной стали едва ли не целым центром музыкального мира. Ведь 18 мая здесь прозвучали первые ноты песен и состоялись первые выходы участников Евровидения-2021. Следующим зрителей встретил второй полуфинал, который провели 20 мая. Финал конкурса уже на пороге, ведь он состоится совсем скоро – 22 мая. Каков порядок выступлений конкурсантов Евровидения-2021 в шоу – узнавайте далее.

По правилам песенного конкурса Евровидение-2021, перед определением победителя шоу организаторы проводят два полуфинала. В 2021 году их провели на 18 и 20 мая, такого ожидаемого финала надо ждать 22 мая, в субботу.

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На официальной странице Евровидения-2021 уже представлены все конкурсанты вокального конкурса, их песни, а также порядок их выходов и выступлений. Редакция Showbiz 24 предлагает вам вспомнить, под каким номером следует ожидать ваших фаворитов.

Финал Евровидения-2021: порядок выступлений

Накануне финала организаторы путем специальной жеребьевки определили порядок выступлений финалистов Евровидения-2021. В финале грандиозного песенного конкурса на сцену выйдут:

Кипр Албания Израиль Бельгия Россия Мальта Португалия Сербия Великобритания Греция Швейцария Исландия Испания Молдова Германия Финляндия Болгария Литва Украина Франция Азербайджан Норвегия Нидерланды Италия Швеция Сан-Марино

Наши представители – етнофолк-группа Go_A будут покорять роттердамскую сцену Ahoy под номером 19.



Порядок выступлений на Евровидении-2021 / Фото с официального сайта Евровидения

Предлагаем вам вспомнить, какие были порядки выступлений в первом и втором полуфиналах.

Первый полуфинал Евровидения-2021: порядок выступлений

Жеребьевку для распределения стран между двумя полуфиналами Евровидения провели в Роттердаме еще в январе 2020 года, но из-за коронавируса конкурс перенесли. Однако, организаторы решили, что результаты этой жеребьевки все же будут действующими и оставили их на Евровидение-2021. В первом полуфинале выпало выступать таким странам как:

Литва Словения Россия Швеция Австралия Северная Македония Ирландия Кипр Норвегия Хорватия Бельгия Израиль Румыния Азербайджан Украина Мальта

В первом полуфинале жители Украины могли голосовать за всех участников, кроме украинских представителей.



Порядок выступлений на Евровидении-2021 / Фото с официального сайта Евровидения

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Второй полуфинал Евровидения-2021: порядок выступлений

Во втором полуфинале, который состоялся 20 мая, выступили 17 стран-участниц.

Сан-Марино Эстония Чешская Республика Греция Австрия Польша Молдавия Исландия Сербия Грузия Албания Португалия Болгария Финляндия Латвия Швейцария Дания

К слову Евровидение-2021: видео выступлений всех участников второго полуфинала

Порядок выступлений на Евровидении-2021 / Фото с официального сайта Евровидения

Финал Евровидения-2021 состоится 22 мая. Кроме победителей двух полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-основателей – Италии, Великобритании, Испании, Германии и Франции. Также Нидерланды автоматически пройдут в финал шоу из-за победы Дункана Лоуренса на Евровидении-2019.