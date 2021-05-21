Евровидение-2021: порядок выступлений конкурсантов на шоу

Нидерланды этой весной стали едва ли не целым центром музыкального мира. Ведь 18 мая здесь прозвучали первые ноты песен и состоялись первые выходы участников Евровидения-2021. Следующим зрителей встретил второй полуфинал, который провели 20 мая. Финал конкурса уже на пороге, ведь он состоится совсем скоро – 22 мая. Каков порядок выступлений конкурсантов Евровидения-2021 в шоу – узнавайте далее.
По правилам песенного конкурса Евровидение-2021, перед определением победителя шоу организаторы проводят два полуфинала. В 2021 году их провели на 18 и 20 мая, такого ожидаемого финала надо ждать 22 мая, в субботу.
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На официальной странице Евровидения-2021 уже представлены все конкурсанты вокального конкурса, их песни, а также порядок их выходов и выступлений. Редакция Showbiz 24 предлагает вам вспомнить, под каким номером следует ожидать ваших фаворитов.
Финал Евровидения-2021: порядок выступлений
Накануне финала организаторы путем специальной жеребьевки определили порядок выступлений финалистов Евровидения-2021. В финале грандиозного песенного конкурса на сцену выйдут:
- Кипр
- Албания
- Израиль
- Бельгия
- Россия
- Мальта
- Португалия
- Сербия
- Великобритания
- Греция
- Швейцария
- Исландия
- Испания
- Молдова
- Германия
- Финляндия
- Болгария
- Литва
- Украина
- Франция
- Азербайджан
- Норвегия
- Нидерланды
- Италия
- Швеция
- Сан-Марино
Наши представители – етнофолк-группа Go_A будут покорять роттердамскую сцену Ahoy под номером 19.
Порядок выступлений на Евровидении-2021 / Фото с официального сайта Евровидения
Предлагаем вам вспомнить, какие были порядки выступлений в первом и втором полуфиналах.
Первый полуфинал Евровидения-2021: порядок выступлений
Жеребьевку для распределения стран между двумя полуфиналами Евровидения провели в Роттердаме еще в январе 2020 года, но из-за коронавируса конкурс перенесли. Однако, организаторы решили, что результаты этой жеребьевки все же будут действующими и оставили их на Евровидение-2021. В первом полуфинале выпало выступать таким странам как:
- Литва
- Словения
- Россия
- Швеция
- Австралия
- Северная Македония
- Ирландия
- Кипр
- Норвегия
- Хорватия
- Бельгия
- Израиль
- Румыния
- Азербайджан
- Украина
- Мальта
В первом полуфинале жители Украины могли голосовать за всех участников, кроме украинских представителей.
Порядок выступлений на Евровидении-2021 / Фото с официального сайта Евровидения
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Второй полуфинал Евровидения-2021: порядок выступлений
Во втором полуфинале, который состоялся 20 мая, выступили 17 стран-участниц.
- Сан-Марино
- Эстония
- Чешская Республика
- Греция
- Австрия
- Польша
- Молдавия
- Исландия
- Сербия
- Грузия
- Албания
- Португалия
- Болгария
- Финляндия
- Латвия
- Швейцария
- Дания
К слову Евровидение-2021: видео выступлений всех участников второго полуфинала
Порядок выступлений на Евровидении-2021 / Фото с официального сайта Евровидения
Финал Евровидения-2021 состоится 22 мая. Кроме победителей двух полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-основателей – Италии, Великобритании, Испании, Германии и Франции. Также Нидерланды автоматически пройдут в финал шоу из-за победы Дункана Лоуренса на Евровидении-2019.