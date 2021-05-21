Евровидение-2021: порядок выступлений конкурсантов на шоу

21 мая 2021 , 09:45
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Нидерланды этой весной стали едва ли не целым центром музыкального мира. Ведь 18 мая здесь прозвучали первые ноты песен и состоялись первые выходы участников Евровидения-2021. Следующим зрителей встретил второй полуфинал, который провели 20 мая. Финал конкурса уже на пороге, ведь он состоится совсем скоро – 22 мая. Каков порядок выступлений конкурсантов Евровидения-2021 в шоу – узнавайте далее.

По правилам песенного конкурса Евровидение-2021, перед определением победителя шоу организаторы проводят два полуфинала. В 2021 году их провели на 18 и 20 мая, такого ожидаемого финала надо ждать 22 мая, в субботу.

Также читайте Что известно об участниках конкурса Евровидение-2021 и их песнях

На официальной странице Евровидения-2021 уже представлены все конкурсанты вокального конкурса, их песни, а также порядок их выходов и выступлений. Редакция Showbiz 24 предлагает вам вспомнить, под каким номером следует ожидать ваших фаворитов.

Финал Евровидения-2021: порядок выступлений

Накануне финала организаторы путем специальной жеребьевки определили порядок выступлений финалистов Евровидения-2021. В финале грандиозного песенного конкурса на сцену выйдут:

  1. Кипр
  2. Албания
  3. Израиль
  4. Бельгия
  5. Россия
  6. Мальта
  7. Португалия
  8. Сербия
  9. Великобритания
  10. Греция
  11. Швейцария
  12. Исландия
  13. Испания
  14. Молдова
  15. Германия
  16. Финляндия
  17. Болгария
  18. Литва
  19. Украина
  20. Франция
  21. Азербайджан
  22. Норвегия
  23. Нидерланды
  24. Италия
  25. Швеция
  26. Сан-Марино

Наши представители – етнофолк-группа Go_A будут покорять роттердамскую сцену Ahoy под номером 19.


Порядок выступлений на Евровидении-2021 / Фото с официального сайта Евровидения

Предлагаем вам вспомнить, какие были порядки выступлений в первом и втором полуфиналах.

Первый полуфинал Евровидения-2021: порядок выступлений

Жеребьевку для распределения стран между двумя полуфиналами Евровидения провели в Роттердаме еще в январе 2020 года, но из-за коронавируса конкурс перенесли. Однако, организаторы решили, что результаты этой жеребьевки все же будут действующими и оставили их на Евровидение-2021. В первом полуфинале выпало выступать таким странам как:

  1. Литва
  2. Словения
  3. Россия
  4. Швеция
  5. Австралия
  6. Северная Македония
  7. Ирландия
  8. Кипр
  9. Норвегия
  10. Хорватия
  11. Бельгия
  12. Израиль
  13. Румыния
  14. Азербайджан
  15. Украина
  16. Мальта

В первом полуфинале жители Украины могли голосовать за всех участников, кроме украинских представителей.


Порядок выступлений на Евровидении-2021 / Фото с официального сайта Евровидения

​К теме Евровидение-2021: видео выступлений всех участников первого полуфинала

Второй полуфинал Евровидения-2021: порядок выступлений

Во втором полуфинале, который состоялся 20 мая, выступили 17 стран-участниц.

  1. Сан-Марино
  2. Эстония
  3. Чешская Республика
  4. Греция
  5. Австрия
  6. Польша
  7. Молдавия
  8. Исландия
  9. Сербия
  10. Грузия
  11. Албания
  12. Португалия
  13. Болгария
  14. Финляндия
  15. Латвия
  16. Швейцария
  17. Дания

К слову Евровидение-2021: видео выступлений всех участников второго полуфинала

Порядок выступлений на Евровидении-2021 / Фото с официального сайта Евровидения

Финал Евровидения-2021 состоится 22 мая. Кроме победителей двух полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-основателей – Италии, Великобритании, Испании, Германии и Франции. Также Нидерланды автоматически пройдут в финал шоу из-за победы Дункана Лоуренса на Евровидении-2019.

Автор: Андріана Будиш