Прямую трансляцию конкурса Евровидение-2021 зрители смогут увидеть на телеканалах UA: Первый и СТБ сегодня в 22 часа по киевскому времени. В прошлом году в Национальном отборе победила украинская группа Go_A, но из-за пандемии коронавируса событие перенесли на 2021 год. Поэтому в этом году коллектив будет выступать в первом полуфинале под номером 15.
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Онлайн-трансляцию Евровидения-2021 в Роттердаме, Нидерланды, вы можете посмотреть на нашем сайте.
Евровидение-2021: смотреть онлайн-трансляцию первого полуфинала
Стоит добавить, что музыкальный конкурс будет проходить на специально построенной сцене Ahoy, которую переделали под специальные условия проведения конкурса во время пандемии коронавируса. Для безопасного пребывания на конкурсе организаторы уменьшили количество зрителей в зале, а также уменьшили делегации из европейских стран.
Евровидение-2021 – порядок выступления участников первого полуфинала:
- Литва: The Roop – Discoteque
- Словения: Ana Soklič – Amen
- Россия: Manizha - Russian Woman
- Швеция: Tusse – Voices
- Австралия: Montaigne – Technicolour
- Северная Македония: Vasil – Here I Stand
- Ирландия: Lesley Roy – Maps
- Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo
- Норвегия: TIX – Fallen Angel
- Хорватия: Albina – Tick-Tock
- Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place
- Израиль: Eden Alene – Set Me Free
- Румыния: ROXEN – Amnesia
- Азербайджан: Efendi – Mata Hari
- Украина: Go_A – SHUM
- Мальта: Destiny – Je Me Casse