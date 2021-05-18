Прямую трансляцию конкурса Евровидение-2021 зрители смогут увидеть на телеканалах UA: Первый и СТБ сегодня в 22 часа по киевскому времени. В прошлом году в Национальном отборе победила украинская группа Go_A, но из-за пандемии коронавируса событие перенесли на 2021 год. Поэтому в этом году коллектив будет выступать в первом полуфинале под номером 15.

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Онлайн-трансляцию Евровидения-2021 в Роттердаме, Нидерланды, вы можете посмотреть на нашем сайте.

Евровидение-2021: смотреть онлайн-трансляцию первого полуфинала

Стоит добавить, что музыкальный конкурс будет проходить на специально построенной сцене Ahoy, которую переделали под специальные условия проведения конкурса во время пандемии коронавируса. Для безопасного пребывания на конкурсе организаторы уменьшили количество зрителей в зале, а также уменьшили делегации из европейских стран.

Евровидение-2021 – порядок выступления участников первого полуфинала:

Литва: The Roop – Discoteque Словения: Ana Soklič – Amen Россия: Manizha - Russian Woman Швеция: Tusse – Voices Австралия: Montaigne – Technicolour Северная Македония: Vasil – Here I Stand Ирландия: Lesley Roy – Maps Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo Норвегия: TIX – Fallen Angel Хорватия: Albina – Tick-Tock Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place Израиль: Eden Alene – Set Me Free Румыния: ROXEN – Amnesia Азербайджан: Efendi – Mata Hari Украина: Go_A – SHUM Мальта: Destiny – Je Me Casse

Второй полуфинал Евровидения-2021 состоится 20 мая, а финал конкурса – 22 мая. Из каждой части шоу путем голосования были избраны 26 представителей стран (включая страны-основательницы и страну-хозяина) для участия в финале.