Евровидение-2021: кто и как проголосовал за Украину

В Роттердаме отгремел песенный конкурс Евровидение-2021. Победителями стали музыканты из Италии – группа Måneskin. Украина в этом году одержала 5 место! Коллектив Go_A получил 364 балла. Кто и как голосовал за наших представителей – узнавайте дальше.

Определение победителя Евровидения-2021 состояло из двух голосований: жюри от стран-участников конкурса и зрителей. Стоит отметить, что за представителя своей страны голосовать нельзя было, поэтому участники должны были покорять сердца иностранной публики.

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Во время объявления результатов в эфир выходили представители каждой из стран, которая выступала на Евровидении, и объявляли оценки от национального жюри: от 1 до 12 баллов (кроме 9 и 11). За себя голосовать запрещено.

Итак, какое количество баллов и от каких стран набрала Украина – узнавайте дальше на Showbiz 24!

Как на Евровидении-2021 голосовали за Украину: оценки жюри

1 балл – Италия, Греция

2 балла – Португалия

3 балла – Норвегия, Исландия, Нидерланды

4 балла – Израиль, Эстония

5 баллов – Германия, Австралия, Румыния

6 баллов – Азербайджан, Ирландия

7 баллов – Латвия, Грузия

8 баллов – Швеция

9 баллов – Мальта

10 баллов – Бельгия

12 баллов – Литва

Общее количество баллов: 97.

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Как на Евровидении-2021 голосовали за Украину: оценки зрителей

1 балл – Дания, Мальта

2 балла – Швейцария

4 балла – Германия, Великобритания, Албания, Швеция, Северная Македония

5 баллов – Норвегия, Нидерланды, Сан-Марино, Греция, Эстония

6 баллов – Испания, Грузия, Латвия, Кипр, Болгария

7 баллов – Словения, Австрия, Россия, Румыния

8 баллов – Ирландия, Азербайджан, Сербия, Хорватия, Исландия

10 баллов – Австралия, Бельгия, Португалия, Финляндия, Молдова, Чехия

12 баллов – Израиль, Франция, Италия, Польша, Литва

Общее количество баллов: 267.



Украина заняла 5 место на Евровидении-2021 / Фото reddit.com

Go_A заняли на Евровидении-2021 почетное 5 место! Они получили 364 балла. А количество баллов от зрителей было вторым среди всех участников конкурса. Обойти украинскую группу удалось лишь победителям Måneskin, которым поклонники шоу отдали 318 баллов.

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