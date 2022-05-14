В твиттере Притулы можно будет увидеть его мнение о результатах финала песенного конкурса, если за время прямой трансляции на ВСУ будут донаправлены миллионы гривен.

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До 2022 года Сергей Притула являлся ведущим Национального отбора на Евровидение. В этом году он отказался от проведения конкурса. Однако свое мнение по поводу прямых эфиров озвучивал. На финал песенного конкурса мужчина не хотел тратить время, поскольку постоянно занят помощью нашим военным, однако по просьбе читателей в твиттере решил согласиться прокомментировать результаты Евровидения-2022.

Твиттеряне просят меня комментировать Евровидение. Я не собирался отвлекаться от дел помощи ВСУ. Но ваши предложения щедро задонатить меня заинтересовали. Поэтому соглашение: я прокомментирую финал Евровидения, а вы насыпите нам за время трансляции миллион гривен для украинской армии. Согласие?

– поинтересовался Сергей.

В комментариях читатели Притулы отмечают, что они соглашаются на такое предложение и уверены, что донатов будет больше миллиона.

"Конечно, что согласие! Уверена, будет больше миллиона!"

"Придется снова донатить… Что не сделаешь ради Евровидения!"

"Если без цензуры, то, думаю, соберем все два!"

"Мне кажется, будет больше!"

"Это мы сделаем!"

Отметим, что финал Евровидения-2022 состоится в субботу, 14 мая. Представители Украины группа Kalush Orchestra выступят под номером 12. В этом году им прогнозируют победу. Ставки букмекеров выросли до 60 процентов.