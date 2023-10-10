Вчера снайперша Евгения Эмеральд объявила о разводе с Евгением Стипанюком. Она обратилась к поклонникам в инстаграм-сториз.

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Эмеральд прокомментировала развод

Снайперша поблагодарила поклонникам за поддержку. Она призналась, что отношения завершились гораздо раньше – еще летом.

У меня все в порядке. Я ушла не вчера, а 4 месяца назад. Когда летом я не выходила в сторону и говорила, что не сплю через ребенка, на самом деле я была в ужасном состоянии и мне понадобилось время, чтобы вернуть себе себя. Пока я полна сил и энергии, чтобы жить и радоваться,

– поделилась Евгения Эмеральд.



Евгения о разводе / Фото с инстаграмм-сториз

Евгения отметила, что на развод она завуалированно намекала в сообщении, которое выложила еще в августе. Тогда она написала эти слова под фото: "Много-много месяцев назад я внутри умерла. Но сегодня я возродилась и вспомнила кто я есть. Непокоримая и несгибаемая".

За Евгенией ухаживают фаны

Эмеральд также ответила мужчинам, которые уже ухаживают за ней и зовут на свидание. Евгения отметила, что может быть готова к встречам только после официального развода.

"Дорогие кавалеры, не надо меня зовут замуж и на кофе. Хоть я и шутила о гульках, но это только юмор и сарказм. Сейчас у меня маленький ребеночек на руках и мне не до этого всего. Каждая женщина поймет. Как только я получу официальный развод, возможно, я буду готова к свиданиям. Пока нет", – написала снайперша.

Евгения о разводе / Фото с инстаграмм-сториз

Напомним, еще в сентябре Евгения Эмеральд удалила из социальных сетей фотографии с мужем и намекнула на развод. Снайпер и военный Евгений Стипанюк в апреле стали родителями дочери Афины.