Снайперша Евгения Эмеральд рассекретила пол ребенка: трогательное видео

Снайперша Евгения Эмеральд беременна. Вся страна следит за ее особым состоянием, потому защитница решила не медлить и рассказала поклонникам, кого ждет – сына или дочь.

Евгения Эмеральд, в народе "Жанна д'Арк", забеременела во время полномасштабной войны. В октябре она вышла замуж на передовой, а теперь сообщила украинцам пол ребенка, который родится уже через несколько месяцев.

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Кого родит Евгения Эмеральд

Для Евгении и ее любимого друзья организовали незабываемый праздник. Во время войны важно не терять положительных эмоций, радоваться каждому моменту, поэтому супруги сполна насладились в тот вечер.

Мир ждет снайпершу! Наше военное бандерятко – будущая девочка. Этого ребенка нам подарил Бог во время войны. Я точно знаю, что о миниснайперке будет знать весь мир, она превзойдет своих родителей!

– поделилась радостной новостью Эмеральд.

Любимый Евгении мечтал именно о девочке. Снайперша с иронией прокомментировала это: "Это он еще не знает, что такое я в квадрате. Мой папа понял бы его. Давайте помолимся за Евгения".

Напомним, Евгения Эмеральд 14 октября вышла замуж за любимого, также военного. Церемонию сыграли прямо среди леса на передовой, а расписал пару Генерал ВСУ. Уже в конце октября она сообщила о беременности. Тогда призналась, что около 2 месяцев была на фронте в надежде. Женщина продолжает служить, но теперь не участвует в боевых действиях. В декрет пойдет только через несколько месяцев.

Теперь для нее сшили специальную военную форму, поскольку раньше форм для беременных в Украине не было. Это сделали волонтеры из благотворительной организации "Землячки. Ukrainian Front". К зиме фонд планирует изготовить еще около 2 тысяч форм для женщин, которые сейчас служат в рядах ВСУ.