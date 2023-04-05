Евгения Эмеральд назвала свой вес на последних неделях беременности: фото снайперки
Источник:Евгения Эмеральд
Снайперша Евгения Эмеральд совсем скоро станет мамой. На 40-й неделе беременности она рассекретила свой вес и показала новое фото.
Снайперша Евгения Эмеральд готовится к родам, которые наступят через неделю-две. Она вернулась в соцсети и показала новое фото с округлым животом в инстаграм-сториз.
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Евгения Эмеральд рассекретила вес
Снайперша рассекретила вес на 40 неделе беременности. Евгения призналась, что весит 69 килограммов.
Евгения Эмеральд / Фото с инстаграм-сториз
Евгения Эмеральд также поделилась, что впервые за время полномасштабной войны решила выйти в свет с красными губами.
"Беременная женщина перед родами с красными губами. Откровенно, я не красила красной помадой губы уже больше года. Впервые за период полномасштабного вторжения. А сегодня себе решила поднять настроение".
Беременность Евгении Эмеральд
- 14 октября снайперша вышла замуж на фронте, а в конце месяца объявила о беременности. Она ушла в декрет только зимой, а до этого находилась на службе, хоть и не в боевых действиях.
- Известно, что Евгения ожидает дочь. Она также воспитывает 10-летнюю дочь Жасмин, у которой скоро будет сестра.
- Евгения упоминала, что боялась рассказать любимому о беременности, потому что не хотела покидать фронт и волновалась за здоровье. Поэтому скрывала новость до сентября.
- В декрете Эмеральд получает на 25 тысяч меньшую зарплату, чем имела в тылу. Евгения рассекретила, что без прибавок ее зарплата – 15 тысяч.