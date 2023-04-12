Снайперша Евгения Эмеральд показала своего мужа-военного, приехавшего на ее роды
Источник:Евгения Эмеральд
Снайперша с позывным "Жанна д'Арк" Евгения Эмеральд вскоре родит девочку. Женщина наконец-то дождалась в отпуск своего мужа-военного Евгения Стипанюка. Он будет рядом с Эмеральд во время родов.
Возлюбленный Евгении приехал на несколько дней с передовой для важного момента – родов. В соцсети защитница поделилась кадрами встречи. На днях она рассекретила свой вес.
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Поклонники Эмеральд подумали, что она исчезла из соцсетей, потому что родила. Однако этого еще не произошло, семья готовится и имеет несколько важных дел перед родами.
Все думали, что я родила, но нет. Настоящая причина, почему меня не было в Instagram – это чудо приехало. Надо было ему времени посвятить чуть-чуть, напрячь работой немного,
– пошутила Евгения.
Евгения Эмеральд показала своего мужа / Фото с ее инстаграмм-сторис
По словам Эмеральд, ее мужа отпустили с передовой всего на 12 дней.
"У меня муж официально в семейном отпуске. Приехал, чтобы мусор вынести, помочь в домашних делах. Пусть не расслабляется", – в шутку рассказала снайперша.
Эмеральд дождалась мужа на роды / Фото с ее инстаграмм-сторис
Что известно о беременности Евгении Эмеральд: главное
- Евгения сейчас находится уже на 41 неделе беременности. Совсем скоро у пары родится первый общий ребенок. Муж защитницы также будет рядом с ней во время родов. Снайперша ожидает, что роды наступят в течение этой недели.
- Евгения также воспитывает 10-летнюю дочь Жасмин, у которой скоро будет сестра. Ранее Эмеральд упоминала, что боялась рассказать любимому о беременности, потому что не хотела покидать фронт и волновалась за здоровье. Поэтому скрывала новость до сентября.
- Добавим, что 14 октября снайперша вышла замуж на фронте, а в конце месяца объявила о беременности. Она ушла в декрет только зимой, а до этого находилась на службе, хоть и не в боевых действиях.
- Снайперша также рассказала, что смогла похудеть во время беременности на несколько килограммов. Евгения поддерживает правильное питание. "Даже на фронте, когда удавалось, ела полезную еду", – сказала она.
- Она также рассекретила свою зарплату. В декрете Эмеральд получает на 25 тысяч меньшую зарплату, чем имела в тылу. Евгения рассекретила, что без прибавок ее зарплата – 15 тысяч.