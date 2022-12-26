Презент от мужа Евгения показала в инстаграм-сторис. Раньше женщина рассказывала, что ее постоянно хейтят в сети, поэтому не удивится, если и за эти сторис также раскритикуют.

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Что муж подарил Евгении Эмеральд на день рождения

Защитница опубликовала несколько фотографий, где показала игровую приставку Sony Playstation 5. Именно это она получила от любимого в день рождения.

Подарок от мужа. Люблю. Вскоре в декрет же. Ну что ж, теперь буду советовать не только книги, но и игры,

– написала снайперша на фото.

Евгения Эмеральд показала подарок от мужа / Скриншот инстаграм-сторис снайперши

Также защитница вспомнила и о диванных критиках, постоянно обвиняющих ее в пиаре: "Интересно, снова наши "диванники" скажут, что я заплатила за пиар? Скажут ли, что сепаратистка и готовлюсь быть депутатом у соседа?".

Муж всегда поддерживает Евгению. Хоть она и активна в соцсетях, но любимого показывает редко. В конце ноября беременная защитница опубликовала трогательное общее фото. Сейчас им не удается быть вместе столько, сколько хочется, потому что Евгений продолжает служить в ВСУ. Пока возлюбленная вынашивает первого общего ребенка, мужчина защищает Украину, чтобы малыш жил под мирным небом.