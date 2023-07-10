Евгения Эмеральд показала трогательные фото с мужем-военным и рассказала историю знакомства

Военная Евгения Эмеральд, также называемая украинской Жанной Д'арк, поздравила мужа-военного Евгения Стипанюка с годовщиной знакомства. Снайперша показала трогательные фото и поделилась их любовной историей.

Эмеральд с мужем 10 июля отмечает первую годовщину знакомства. Началось все с обычной переписки в соцсетях, а теперь супруги имеют дочь.

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По случаю первой годовщины Евгения поздравила военного и показала их первые фото и свидания.

Стоило ждать тебя так долго. Кажется, что год так мало, но так много всего произошло! Романтические свидания, предложение, женитьба, беременность, война, ссоры, роды, бандерятка и много любви. Хотя нас сейчас разделяет война – я всегда рядом и мое сердце с тобой,

– написала она.



Евгения Эмеральд с мужем-военным / Фото с ее инстаграммы

Эмеральд подчеркнула, что она ждет любимого с войны и верит, что совсем скоро они смогут жить обычной жизнью вместе. "Я люблю тебя, мой лучший мужчина! Мы все с тобой выдержим! И это только начало нашего долгого путешествия. Люблю!", - добавила женщина.

Напомним, что пара поженилась на передовой в октябре 2022 года. А уже в апреле этого года супруги стали родителями дочери.

В инстаграм-сторисе Эмеральд показала важные и трогательные моменты их отношений. Например, как мужчина знакомился с дочерью Евгении, а также их первое свидание, роды и редкие встречи.

Смотрите историю знакомства Эмеральд с мужем в фото / Скриншот с ее инстаграммы

К слову, недавно Евгения Эмеральд недавно впервые показала лицо второй дочери. Она до сих пор не рассекретила имя девочки, только намекнула, что она очень символическая.