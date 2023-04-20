Евгения Эмеральд умилила фото, как ее муж-военный спит с новорожденной дочерью

Украинская защитница с позывным "Жанна д'Арк" Евгения Эмеральд на днях родила дочь. Теперь она показала трогательное фото своего мужа-военного с крохотной дочкой.

Уже скоро любимый защитница будет возвращаться на фронт. Евгений получил 12-дневный отпуск, чтобы быть рядом с женой во время родов.

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В соцсети Евгения Эмаральд опубликовала фото своей новорожденной дочери. На снимке девочка сладко спала, а рядом с ней был ее отец-военный Евгений Стипанюк.

Это очень мило… Так не хочу, чтобы мужчина ехал… Ради таких круасанчиков стоит жить даже в такое непростое время,

– написала защитница.



Эмеральд показала мужа и дочерью / Фото с ее инстаграм-сторис

Отметим, что в скором времени возлюбленный Евгении будет возвращаться на фронт, ведь его отпустили всего на несколько дней. Эмеральд отметила, что хочет, чтобы мужчина был рядом с ней подольше.

Раньше мужчина Эмеральд показывал невероятное фото с маленькой дочерью. На черно-белом фото папа-военный целовал ножки своих малышей.



Муж Евгении Эмеральд с дочерью / Фото с ее инстаграмм-сторис

Напомним, Евгения Эмеральд второй раз стала мамой 14 апреля. На родах рядом с ней был муж-военный Евгений, отпущенный с фронта. Как признавалась защитница, когда возлюбленный был рядом, ей рожать было легко.

Супруги уже мечтают снова стать родителями, но уже мальчика. Кстати, имя новорожденной девочки пара пока не спешит рассекречивать, лишь намекает, что она очень символическая.

Добавим, что военные решили присоединиться к поздравлениям и показали невероятное видео с "подарками", улетевшими к оккупантам. Бойцы подписали все снаряды – с поздравлениями для Эмеральда и "от отважной маленькой бандеровки".