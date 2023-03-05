Эмеральд ждет ребенка от своего мужа, воина ВСУ Евгения Стипанюка. Она призналась, что сейчас чувствует себя отлично.

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Как Эмеральд похудела во время войны

Снайперша даже смогла похудеть во время беременности на несколько килограммов. Евгения поддерживает правильное питание. "Даже на фронте, когда удавалось, ела полезную еду", – сказала она.

Однако в начале беременности девушка начала есть бургеры, картофель и сладкое, поэтому начала сильно набирать вес.

После седьмого месяца решила, что хватит. Начала правильно питаться и похудела на шесть килограммов.

– признается Эмеральд.

Она добавила, что у ее второй дочери, которая родится в скором времени, будет воинственное имя. "Я стала бизнесвуменом после рождения Жасмин и знаю, что с рождением второй дочери в моей жизни произойдет что-то интересное", – рассказала Евгения.

Вернется ли на фронт

Во время разговора снайпер ответила, планирует ли возвращаться на фронт.

Пока сложно что-то планировать. Очень надеюсь, что после того, как родится дочь и я буду с ней, то и война закончится. И не придется возвращаться. Но, конечно, немного хочется,

– говорит Евгения.

Она добавила, что ее наставник-снайпер сказал сидеть дома не менее трех лет.

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Недавно Евгения Эмеральд попала в больницу. Она дважды болела гриппом, а после этого плохо чувствовала себя, поэтому обратилась к специалистам. Тогда она сообщила, что решила показывать свои роды.

Добавим, что мужчина всегда поддерживает Евгению. В конце ноября беременная защитница опубликовала трогательное общее фото. Сейчас им не удается быть вместе столько, сколько хочется, потому что Евгений продолжает служить в ВСУ.