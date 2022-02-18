Евгений Кот назвал свой самый большой гонорар и признался, о чем сейчас мечтает
Источник:"33 за 3"
Украинский танцор и судья шоу "Украина имеет талант" Евгений Кот впервые признался, что больше всего сейчас мечтает о детях. Также он рассказал о немалом гонораре, который получил за границей.
Успешный украинский хореограф Евгений Кот работал танцором в балетах многих звезд и получил немалый опыт. Он поделился, что однажды даже выступал под хмельком.
Интересно Все происходит само собой, – Wellboy об отношениях с девушками и жизни с мамой
Евгений Кот поделился признаниями
Танцор признался, что тогда их выступление не было запланировано.
Как-то мы выступали в нетрезвом виде. У нас тогда не было работы, и выпили немного пива. Это было очень плохо,
– рассказал Евгений Кот.
Артист рассекретил и свой самый большой гонорар. Его Евгений Кот получил не в Украине.
"Это корпоративы, которые были за границей. Несколько тысяч долларов за выступление", – поделился он.
Также хореограф признался, что сейчас он больше всего мечтает о ребенке.
Евгений Кот с женой / Фото из инстаграма Евгения Кота
Почему у Евгения Кота и его жены нет детей
- Наталья Татаринцева с детства занималась спортом. В подростковом возрасте она выступала в составе олимпийской сборной, где почти каждый день была в стрессовом состоянии.
- Из-за волнения и адреналина у Натальи изменился гормональный фон, поэтому пока она не может забеременеть, хотя так же мечтает о малыше.
- Евгений Кот поддерживает любимую. "Он мне сказал: "Ты знаешь, мне все равно. Мы сделаем этого ребенка или сами или другим путем. У нас все будет, я с тобой". Эти слова успокоили меня как женщину", – рассказывала гимнастка.