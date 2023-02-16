Мне очень симпатизирует, – Евгений Клопотенко рассказал, какая Зеленская в реальной жизни

С Еленой Зеленской Евгений Клопотенко как кулинарный эксперт реформировал школьное питание. Они часто виделись по рабочим вопросам и никогда не общались на личные темы. Однако первая леди ему очень импонирует.

Сейчас Елена Зеленская срывает овации в Конгрессе США и выступает с речами по всему миру. Евгений Клопотенко успел поработать с ней до вторжения России. Они не были близки, потому что общались в основном через ее помощников, но первая леди сумела его покорить.

К теме Она умнее, – Елена Кравец намекнула, что Зеленская шутит лучше президента

Клопотенко рассказал о Зеленской в реальной жизни

У меня нет ее номера телефона. Я общаюсь с ее командой. Ее команда все, что нужно, передает ей, а она мне. Через ее команду мы общаемся. Мы видимся с ней в рабочих группах. Иногда с ней говорим. Она, по-моему, очень позитивна и очень мне симпатизирует, потому что она очень открыта,

– признался Евгений Клопотенко.

Он вспомнил забавную историю, как первая леди прощалась с ним после одной большой конференции: "Тысяча людей. Ее выводит охрана, она поворачивается и такая: "Женя, пока!" Все такие смотрят. Я говорю: "Пока!" Как-то так, типа все easy (легко, – 24 канал).

Евгений Клопотенко с Еленой Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Однако это был бы не Евгений Клопотенко, если бы не пошутил с Елены Зеленской.

Возможно, это ее образ, а на самом деле она – деспот. Никто не знает, кроме президента,

– подколол шеф-повар.