Мне очень симпатизирует, – Евгений Клопотенко рассказал, какая Зеленская в реальной жизни
Источник:Украинская правда
С Еленой Зеленской Евгений Клопотенко как кулинарный эксперт реформировал школьное питание. Они часто виделись по рабочим вопросам и никогда не общались на личные темы. Однако первая леди ему очень импонирует.
Сейчас Елена Зеленская срывает овации в Конгрессе США и выступает с речами по всему миру. Евгений Клопотенко успел поработать с ней до вторжения России. Они не были близки, потому что общались в основном через ее помощников, но первая леди сумела его покорить.
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Клопотенко рассказал о Зеленской в реальной жизни
У меня нет ее номера телефона. Я общаюсь с ее командой. Ее команда все, что нужно, передает ей, а она мне. Через ее команду мы общаемся. Мы видимся с ней в рабочих группах. Иногда с ней говорим. Она, по-моему, очень позитивна и очень мне симпатизирует, потому что она очень открыта,
– признался Евгений Клопотенко.
Он вспомнил забавную историю, как первая леди прощалась с ним после одной большой конференции: "Тысяча людей. Ее выводит охрана, она поворачивается и такая: "Женя, пока!" Все такие смотрят. Я говорю: "Пока!" Как-то так, типа все easy (легко, – 24 канал).
Евгений Клопотенко с Еленой Зеленской / Фото из инстаграма первой леди
Однако это был бы не Евгений Клопотенко, если бы не пошутил с Елены Зеленской.
Возможно, это ее образ, а на самом деле она – деспот. Никто не знает, кроме президента,
– подколол шеф-повар.
- Кстати говоря, кум Зеленского из "Квартала 95" Александр Пикалов тоже делился, что первая леди отзывчива и внимательна. Он считает, что именно благодаря ей президент не забывает о его дне рождения, ведь поздравлял с номера жены.