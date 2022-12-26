Горы, пение, церковь: Клопотенко отпраздновал Рождество в легендарной Криворовне – колоритные кадры

Украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко отметил Рождество 25 декабря. Он провел праздничный день в Криворовне, где узнавал гуцульские традиции.

В 2022 году все больше украинцев перешли на празднование Рождества 25 декабря по григорианскому календарю. На эту дату перешел приход ВТО в колоритном селе Криворовня на Франковщине, где ежегодно проходит масштабное празднование.

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Украинский шеф и ресторатор Евгений Клопотенко также решил провести Рождество по новому календарю и отправился в Криворовню. Он поделился тем, что хотел посмотреть на новое празднование.

"В моем детстве проявления украинской культуры были некрасивыми. Я танцевал в шароварах под пианино злой воспитательницы, был на свадьбе в генделике с много-ежь-много-пей и отсутствием намеков на культуру, а после похорон не мог смотреть на капустняк. Я вырос с этими травмами и нелюбовью к той культуре, которую мне показали", – признался Евгений Клопотенко.

Ресторатор поделился, что после изучения настоящей украинской кухни он решил восстановить представление о самобытном Рождестве в Украине. В Криворовне его ждали трембита, колядование и новые впечатления.

Мое первое Рождество 25.12. 8 часов, как я в новой для себя и аутентичной для Украины культуре. Горы, пение, церковь, так много истинного, что там в Бога поверят даже не верящие. Посмотрим, куда меня приведет мой путь.

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