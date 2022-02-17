Есть основания, – пограничники не впустят Шуфутинского на его концерт в Киеве

Российский певец Михаил Шуфутинский планирует концерты в Киеве в марте. Однако пограничники заверили, что он не сможет попасть в Украину.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко прокомментировал возможный визит российского певца Михаила Шуфутинского в Украину. Он заверил, что артист получит запрет на въезд.

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Шуфутинского не впустят в Украину

Демченко отметил, что у пограничников есть достаточно оснований считать, что Михаил Шуфутинский неоднократно был в оккупированном Крыму.

Во время попытки его въезда в Украину, поскольку мы также видим, что на март анонсируется его выступление в Украине, пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска,

– подчеркнул представитель Госпогранслужбы.

"Если он появится для пересечения границы и поскольку есть определенные подтверждения того, что он мог быть на оккупированной территории, у нас есть основания запретить ему въезд в Украину", – добавил он.

Андрей Демченко также напомнил, что ведомство постоянно работает над тем, чтобы устанавливать личность тех, кто нарушал украинское законодательство.

Это сотни людей, это кропотливая работа – установить, зафиксировать, доказать, что человек мог незаконно посещать оккупированные территории. Естественно, что общественность больше реагирует на публичных людей – актеров, певцов, дипломатов, но это касается всех граждан – и Украины, и иностранцев,

– пояснил представитель ГПСУ.

Сергей Стерненко отреагировал

пограничники и раньше реагировали на возможный концерт Шуфутинского в Украине. Уже тогда они были готовы "встретить" гастролера.

Украинский активист Сергей Стерненко прокомментировал заявление ГПСУ и поддержал решение пограничников в своем телеграм-канале.

Сейчас нужно не только не пускать отдельных россиян, которые выступали против Украины, а и вообще стоит запретить российские гастроли у нас и ввести наконец визовый режим с оккупантами. Это особенно актуально сейчас, во время обострения", – отметил Стерненко.

Концерт Шуфутинского и его поездки в Крым