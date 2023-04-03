Еще совсем немного: беременная снайперша Эмеральд призналась, сколько ей осталось до родов
Источник:Евгения Эмеральд
Украинская военная, снайперша Евгения Эмеральд уже на последних сроках беременности, и вскоре родит второго ребенка. Она рассекретила, сколько ей осталось до родов.
Евгения исчезла на несколько дней из соцсетей. Поклонники сразу решили, что она родила, потому и не выходит на связь, однако Эмеральд опровергла эту информацию. Раньше она рассказала, как ее дочь отреагировала на новость о пополнении.
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Сколько Эмеральд осталось до родов
На днях Евгения испугала поклонников, потому что исчезла из соцсетей. Теперь же она снова появилась и призналась, что еще не родила, а просто взяла паузу, чтобы посвятить время себе и семье.
То, что я не выхожу в социальные сети, не означает, что я уже родила. Я сказала вам, что я еще не готова. Еще минимум неделя, максимум – две,
– призналась Эмеральд.
Военная объяснила, что у нее был небольшой детокс от соцсетей, у нее сейчас очень активная жизнь, много статей и комментариев.
"Иногда мне нужно время, чтобы отдохнуть от этого всего и посвятить время себе, семье и друзьям. Поэтому была такая пауза. И я еще не знаю – продолжать ее или нет", – сказала она.
К сторис она добавила мем с полной женщиной и пошутила, что она еще такая, пока беременна.
Евгения Эмеральд рассказала, почему исчезла из соцсетей / Фото из ее инстаграмм-сторис
К слову, Эмеральд сейчас ждет второго ребенка. Она забеременела от мужа, воина ВСУ Евгения Стипанюка, с которым начала отношения во время войны. В интервью 24 Канала она рассказывала, как познакомилась с мужем, ведь они служили в разных городах.
Что известно о беременности Евгении Эмеральд: коротко
- Ранее снайперша рассказала, что смогла похудеть во время беременности на несколько килограммов. Евгения поддерживает правильное питание. "Даже на фронте, когда удавалось, ела полезную еду", – сказала она.
- Однако гна 27 неделе беременности Евгения Эмеральд попала в больницу, потому что дважды переболела гриппом и плохо чувствовала себя. Однако после пяти капельниц ее самочувствие улучшилось.
- Однако это не все испытания, выпавшие на ее долю во время беременности. Неделю назад снайперша снова попала в аварию – взлетела в кювет, чтобы избежать лобового столкновения. Эмеральд разбила свой боевой автомобиль, на котором объездила Киевщину, Харьковскую и Сумскую области.
- Ее муж всегда поддерживает Евгению. В конце ноября беременная защитница опубликовала трогательное общее фото. Сейчас им не удается быть вместе столько, сколько хочется, потому что Евгений продолжает служить в ВСУ.