Еще совсем немного: беременная снайперша Эмеральд призналась, сколько ей осталось до родов

Украинская военная, снайперша Евгения Эмеральд уже на последних сроках беременности, и вскоре родит второго ребенка. Она рассекретила, сколько ей осталось до родов.

Евгения исчезла на несколько дней из соцсетей. Поклонники сразу решили, что она родила, потому и не выходит на связь, однако Эмеральд опровергла эту информацию. Раньше она рассказала, как ее дочь отреагировала на новость о пополнении.

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Сколько Эмеральд осталось до родов

На днях Евгения испугала поклонников, потому что исчезла из соцсетей. Теперь же она снова появилась и призналась, что еще не родила, а просто взяла паузу, чтобы посвятить время себе и семье.

То, что я не выхожу в социальные сети, не означает, что я уже родила. Я сказала вам, что я еще не готова. Еще минимум неделя, максимум – две,

– призналась Эмеральд.

Военная объяснила, что у нее был небольшой детокс от соцсетей, у нее сейчас очень активная жизнь, много статей и комментариев.

"Иногда мне нужно время, чтобы отдохнуть от этого всего и посвятить время себе, семье и друзьям. Поэтому была такая пауза. И я еще не знаю – продолжать ее или нет", – сказала она.

К сторис она добавила мем с полной женщиной и пошутила, что она еще такая, пока беременна.



Евгения Эмеральд рассказала, почему исчезла из соцсетей / Фото из ее инстаграмм-сторис

К слову, Эмеральд сейчас ждет второго ребенка. Она забеременела от мужа, воина ВСУ Евгения Стипанюка, с которым начала отношения во время войны. В интервью 24 Канала она рассказывала, как познакомилась с мужем, ведь они служили в разных городах.

Что известно о беременности Евгении Эмеральд: коротко