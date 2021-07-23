Елизавета II очаровала нежным образом в цветочном платье и с особой брошью
Источник:инстаграм королевской семьи
Британская королева Елизавета II на днях пообщалась по видеосвязи с новым генерал-губернатором Канады. Для встречи Ее Величество примерила голубое цветочное платье.
Королева Елизавета II 22 июля дистанционно общалась с Мэри Саймон, которая недавно была назначена генерал-губернатором Канады. Представители этой должности действуют от имени британской королевы.
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Образ Елизаветы II
На встрече с Мэри Саймон Ее Величество появилась в нежном образе. Летом королева предпочитает именно цветочные платья, в этот раз она тоже надела голубое платье с изумрудным и фиолетовым цветочным принтом.
Елизавета II дополнила красивый аутфит любимым жемчужным ожерельем и серьгами. Особенностью образа стала символическая брошь с драгоценными камнями в виде кленового листа.
Королева уложила волосы кудрями и сделала легкий макияж с акцентом на губах, которые накрасила темно-розовой помадой.
Предыдущие образы королевы
- Ее Величество посетила студию телевизионного сериала "Улица коронации" в Манчестере. Она очаровала публику образом в красивом пальто бирюзового цвета и элегантной шляпке.
- Британская королева побывала на Виндзорском конном шоу. Ее Величество появилась в плаще и платке изумрудного цвета с изображениями собак.
- Елизавета II посетила Королевскую Виндзорскую лошадиную выставку после тура по Шотландии. Она позировала в элегантном пальто бирюзового цвета и в трендовых солнечных очках.