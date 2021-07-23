Королева Елизавета II 22 июля дистанционно общалась с Мэри Саймон, которая недавно была назначена генерал-губернатором Канады. Представители этой должности действуют от имени британской королевы.

Смотрите также Елизавета II и герцогиня Корнуольская: лучшие фото королевы и ее невестки

Образ Елизаветы II

На встрече с Мэри Саймон Ее Величество появилась в нежном образе. Летом королева предпочитает именно цветочные платья, в этот раз она тоже надела голубое платье с изумрудным и фиолетовым цветочным принтом.

Елизавета II дополнила красивый аутфит любимым жемчужным ожерельем и серьгами. Особенностью образа стала символическая брошь с драгоценными камнями в виде кленового листа.

Королева уложила волосы кудрями и сделала легкий макияж с акцентом на губах, которые накрасила темно-розовой помадой.

Предыдущие образы королевы