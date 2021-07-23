Королева Єлизавета II 22 липня дистанційно спілкувалась з Мері Саймон, яка нещодавно була призначена генерал-губернаторкою Канади. Представники цієї посади діють від імені британської королеви.

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Образ Єлизавети II

На зустрічі з Мері Саймон Її Величність постала у ніжному образі. Влітку королева надає перевагу саме квітковим сукням, тому й цього разу приміряла блакитну сукню зі смарагдовим та фіолетовим квітковим принтом.

Єлизавета II доповнила красивий аутфіт улюбленим перлинним намистом та сережками. Особливістю образу стала символічна брошка з дорогоцінним камінням у вигляді кленового листка.

Королева вклала волосся кучерями та зробила легкий макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала темно-рожевою помадою.

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