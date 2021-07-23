Королева Єлизавета II 22 липня дистанційно спілкувалась з Мері Саймон, яка нещодавно була призначена генерал-губернаторкою Канади. Представники цієї посади діють від імені британської королеви.
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Образ Єлизавети II
На зустрічі з Мері Саймон Її Величність постала у ніжному образі. Влітку королева надає перевагу саме квітковим сукням, тому й цього разу приміряла блакитну сукню зі смарагдовим та фіолетовим квітковим принтом.
Єлизавета II доповнила красивий аутфіт улюбленим перлинним намистом та сережками. Особливістю образу стала символічна брошка з дорогоцінним камінням у вигляді кленового листка.
Королева вклала волосся кучерями та зробила легкий макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала темно-рожевою помадою.
Попередні образи королеви
- Її Величність відвідала студію телевізійного серіалу "Вулиця коронації" у Манчестері. Вона зачарувала публіку образом у красивому пальті бірюзового кольору та елегантному капелюшку.
- Британська королева побувала на Віндзорському кінному шоу. Її Величність з'явилася в плащі та хустці смарагдового кольору з зображеннями собак.
- Єлизавета ІІ відвідала Королівську Віндзорську конячу виставку після туру Шотландією. Вона позувала в елегантному пальті бірюзового кольору та в трендових сонячних окулярах.