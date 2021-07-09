Ее Величество побывала в Манчестере. Она встретилась с актерами во время посещения студии телевизионного сериала "Улица коронации".

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Новый образ Елизаветы II

Королева предстала перед публикой в изысканном наряде. Она в который раз продемонстрировала свой стиль. Хотя на улице лето, однако погода была довольно прохладной. Елизавета II для нового выхода выбрала элегантное пальто бирюзового цвета с большими пуговицами и брошью. Почти все аутфиты она дополняет красивыми шляпками, и этот не стал исключением. Look Ее Величество соединила с черными туфлями на невысоких каблуках.

Волосы королева уложила в фирменную прическу, а на лице сделала макияж с насыщенной помадой на губах. Из украшений ее аутфит дополняли серьги и любимое ожерелье.

Из аксессуаров выбрала черную сумочку любимой модели и изысканные перчатки.



Новый выход Елизаветы II / Фото Getty Images



Улыбающаяся королева Елизавета II / Фото Getty Images

Напомним, недавно королева вернулась из тура по Шотландии. Елизавета II посетила одно из последних диких пространств в западном конце шотландского города Глазго – The Children's Wood. Там она предстала перед публикой в ярком синем пальто.