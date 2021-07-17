Дни рождения членов королевской семьи всегда привлекают внимание поклонников. Монархам присылают поздравления с разных уголков мира. В летние дни в королевской семье Великобритании есть много дат. В частности, в июле поздравления адресуют второй жене старшего сына Елизаветы II – принца Чарльза.

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Наследница британского престола часто появляется на публике вместе с величественной королевой. Обе женщины демонстрируют безупречный вкус в одежде, элегантные наряды. Они умеют удачно подобрать аутфит в соответствии с событиями, которое посещают.

Герцогиня Корнуольская во время светских выходов предпочитает сдержанные платья или костюмы. В то же время ей также нравится яркая одежда, которую она дополняет изысканными аксессуарами и украшениями. Неотъемлемыми частями каждого образа Камиллы являются аккуратная прическа и макияж с акцентом на глазах.

Королева Елизавета II обычно выбирает для выходов элегантные платья ниже колен и красивые шляпки. В холодные дни обожает поверх надевать пальто. Среди аксессуаров Ее Величество еще любит лаконичные сумочки, которые носит на руке. Конечно, не забывает об укладке и макияже.

Предлагаем посмотреть несколько фото Елизаветы II и герцогини Корнуольской, которые сделали папарацци во время совместных выходов свекрови и невестки.

Лучшие фотографии Елизаветы II и герцогини Корнуольской



Елизавета II и герцогиня Корнуольская / Фото Getty Images



Елизавета II и герцогиня Корнуольская / Фото Getty Images



Герцогиня Корнуольская и Елизавета II / Фото Getty Images



Елизавета II и герцогиня Корнуольская / Фото Getty Images



Герцогиня Корнуольская и Елизавета II / Фото Getty Images



Елизавета II и герцогиня Корнуольская / Фото Getty Images



Елизавета II и герцогиня Корнуольская / Фото Getty Images



Елизавета II и герцогиня Корнуольская / Фото Getty Images



Елизавета II и герцогиня Корнуольская / Фото Getty Images



Елизавета II и герцогиня Корнуольская / Фото Getty Images