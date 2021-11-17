Елизавета II впервые за несколько недель лично побывала на встрече: фото в цветочном платье

Королева Великобритании провела встречу с генералом сэром Ником Картером – начальником штата обороны. Аудиенция состоялась 17 ноября в Виндзорском замке и Дубовой комнате. Это было первое появление королевы после проблем со спиной и отдаленного лечения.

Стоит отметить, что королева Елизавета II стояла с мужчиной без посторонней помощи и трости, поэтому можно смело сделать вывод, что ей значительно лучше. Для встречи Ее Величество надела очаровательное серое платье с цветочным принтом в зеленых и оранжевых тонах. На ней также были украшения из жемчужин и легкий макияж.

К слову Елизавету II увидели за рулем после тревожных новостей о ее здоровье: фото



Елизавета II имела аудиенцию 17 ноября / Фото Getty Images

Состояние здоровья Елизаветы II

Отметим, что в течение последнего месяца женщина пропустила ряд важных событий из-за состояния здоровья: сначала она попала в больницу на одну ночь; впоследствии ей дали рекомендации несколько недель отказаться от официальных выходов; а в последнюю неделю она растянула спину: