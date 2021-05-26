Елизавета II провела онлайн-аудиенцию: какой нежный образ выбрала королева

Британская королева Елизавета II продолжает оставаться в Виндзорском замке на карантине, поэтому провела две аудиенции по видеосвязи. Она пообщалась с послом Камбоджи и послом Эфиопии.
Онлайн-аудиенция с Елизаветой II состоялась 25 мая. Первая встреча состоялась с Фаридом Каном, послом Камбоджи, и его женой, а вторая – с Тэфэри Мелессе Десту из Эфиопии. Гости из других стран прибыли для аудиенции в Букингем, в то время как королева оставалась в Виндзоре, который уже стал постоянной резиденцией монархини.
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Королева принимает на аудиенции посла из Эфиопии / Фото Getty Images
Посол Камбоджи с женой на аудиенции у Елизаветы II / Фото Getty Images
Образ Елизаветы II
Для встречи по видеосвязи Елизавета II выбрала нежное платье голубого цвета с цветочным орнаментом. На ее шее и ушах были традиционные украшения из жемчуга. Сама королева была в отличном настроении и много улыбалась во время встреч.
Елизавета II на онлайн-аудиенции / Фото Getty Images
Кто из королевской семьи выходит в свет
В последнее время представители семьи активизировались и увеличили количество рабочих визитов. На это повлияло уменьшение заболеваемости коронавирусом в Великобритании, а также вакцинация среди большинства престолонаследников – вакцинировалась Елизавета II, принц Чарльз, Камилла Паркер-Боулз, принц Уильям.
- Недавно королева выходила в свет в честь отправки в первое плавание HMS Queen Elizabeth – главного корабля серии авианосцев Королевского флота.
- Принц Уильям и Кейт Миддлтон сейчас находятся в официальном туре в Шотландии.
- А принц Чарльз и Камилла несколько дней назад побывали в городе культуры Великобритании 2021 года – Ковентри.